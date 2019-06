China i-a indemnat marti pe americani si iranieni sa manifeste retinere, dupa anuntul privind trimiterea a 1.000 de soldati americani suplimentar in Orientul Mijlociu si avertismentul Teheranului ca, in curand, va depasi o limita prevazuta in acordul international privind programul sau nuclear, informeaza AFP.



'Invitam toate partile sa nu se piarda cu firea si sa nu deschida cutia Pandorei', a declarat presei ministrul de externe chinez, Wang Yi, intrebat despre intarirea fortelor americane in Orientul Mijlociu.



'SUA trebuie in special sa-si schimbe practica…