Orientare in Alergare: Noi medalii pentru sportivii de la CS Stiinta Electro Sistem Baia Mare In perioada 1-2 iunie la Comarnic s-au desfasurat Campionatele Nationale pe Echipe la Orientare in Alergare, intrecere la care au participat peste 200 de concurenti de la majoritatea cluburilor de profil din tara. Competitia s-a desfasurat pe zone si harti care la acesta ora sunt considerate cele mai grele din Romania, atat din punct de vedere fizic dar mai ales tehnic, iar invingatorii s-au ales dintre cei care au stiut sa-si adapteze ritmul de deplasare in functie de dificultatea sectiunilor din traseu. Intrecerea s-a desfasurat pe parcursul a doua zile iar medaliatii s-au stabilit in urma cumularii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

