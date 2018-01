Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse citate sustin ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care are „inca“ majoritate…

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- Situația din interiorul PSD este la un pas sa fie clarificata, dupa zile lungi de tensiune politica dusa la paroxism. Dupa negocieri de culise pentru adunarea voturilor necesare in Comitetul Executiv, tabara lui Liviu Dragnea a constatat ca și-a adjudecat meciul asupra taberei lui Mihai Tudose.Citește…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana premier", spunea vineri Liviu Dragnea. Un mesaj dur pentru Mihai Tudose, care prevesteste un destin asemanator cu al lui Sorin Grindeanu. Si atunci se naste intrebarea: unde pierde Liviu Dragnea, pe drum, premierii?

- Se incing spiritele in PSD! Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Mai exact, Plumb face apel la organizarea cat…

- Organizatia judeteana a PSD Vaslui solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv al partidului, in care sa fie transata situatia privind neintelegerile dintre presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. "In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a fost una tensionata, cu mutari de ultima ora in taberele Tudose sau Dragnea. Mihai Tudose a incercat sa-și asigure o majoritate, insa nu a reușit acest lucru, pentru ca Liviu Dragnea și-a atras suficienți oameni de partea sa. Citește și: SURSE - Tradari…

- Comitetul Executiv al PSD a fost unul extrem de tensionat, pentru ca taberele lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea s-au aflat pentru prima data fața in fața, dupa o lunga perioada in care s-a jucat in culise. Citește și: SURSE - Mihai Tudose a TUNAT in ședința PSD: a AMENINȚAT cu DEZVALUIRI EXPLOZIVE…

- Dupa sedinta CEx ului PSD, presedintele Liviu Dragnea sustine o conferinta de presa in care vorbeste despre subiectele analizate in cadrul intalnirii liderilor PSD. Intrebat daca este de acord cu restructurarea Guvernului, Liviu Dragnea a precizat ca "in ianuarie trebuie facuta o analiza a modului cum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul partidului. Intampinat de cativa protestatari, care i-au urat sa ajunga dupa gratii, liderul social-democrat le-a raspuns ironic: "Mi-era dor de tine!"Intrebat de jurnalisti daca exista posibilitatea ca premierul Mihai…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- Protestatarii #Rezist pregatesc o manifestatie de amploare, chiar in fata sediului PSD, in timpul desfasurarii Comitetului Executiv al social-democratilor. Manifestatia, numita "Venim dupa Dragnea la barlogul cu penali - sediul PSD", a fost facut in mediul online, pe Facebook. Citeste si: Elena…

- Premierul Mihai Tudose ar dori o restrangere a ministerelor și pentru jocul de putere din PSD. Daca va deveni realitate, el ar merge cu Guvernul in fața Parlamentului, unde ar urma sa primeasca un vot de incredere. Aceasta mișcare vine in condițiile in care inainte de sarbatori se vehicula…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a multumit Doinei Pana pentru activiatea din Guvern si i-a transmis premierului ca noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilit de Comitetul Executiv al PSD, un mesaj clar pentru Mihai Tudose ca nu va avea un cuvant de spus in alegerea noului demnitar.

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa.

- Putina lume intelege ce este „bugetul”, ce reprezinta Legea Bugetului de Stat. Foarte putini sunt si specialistii care stiu construi un buget. De buget depinde intreaga economie, toate institutiile de stat si pana la urma toti cetatenii. Esenta statului este sa adune banii intr-un sac si sa-i imparta.…

- Deputatul PSD Adrian Solomon i-a transmis un avertisment, luni, liderului sau de partid, Liviu Dragnea: ”Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting…”, a comentat președintele comisiei de munca, el declarand ca nu va ieși sambata in strada. pentru ca are lucruri mai importante de facut. Pe de alta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- ALDE a dat petrecere in curtea sediului central de la Arcul de Triumf, dar președintele formațiunii, Calin Popescu Tariceanu, nu a fost prezent printre cei care au cantat și dansat pe muzica populara. ALDE a sarbatorit Ziua Nationala in curtea sediului din Kiseleff, cu muzica populara si mancare traditionala,…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a dezvaluit modul în care Liviu Dragnea si-a asigurat sustinerea în partid: în Comitetul Executiv al PSD, peste 20 de membri sunt presedinti interimari de organizatii judetene, pusi în functie

- Surse din PSD ne-au explicat ca rezoluția adoptata la Herculane nu a apucat sa fie discutata in Comitetul Executiv, chiar daca la final Liviu Dragnea anunța ca a fost votata in bloc. Se pare ca rezoluția a fost adusa la finalul ședinței, atunci cand majoritatea liderilor PSD erau pe picior de plecare…

- In ultimul Comitet Executiv al PSD, de la Baile Herculane, s-a decis adoptarea unei rezoluții a partidului impotriva ”Statului paralel”. Retorica impusa de Liviu Dragnea și de cei apropiați lui nu este impartașita de marea masa a partidului, lucru cunoscut de catre liderul PSD.Citește și:…

- ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat pentru ca este nevoie si de prezenta parlamentarilor”, a declarat senatorul Niculae Badalau. Acesta a spus ca, deocamdata,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan afirma ca actualul lider al partidului nu mai are sustinere, iar primarii din teritoriu au transmis conducerii ca nu vor strange oameni pentru organizarea unui miting urias pentru Liviu Dragnea. Catalin Ivan este un disident in PSD care spune ca in acest…

- Comitetul Executiv al PSD, reunit vineri la Baile Herculane, a decis ca organizatiile judetene ale partidului sa organizeze manifestatii in perioada urmatoare. Liviu Dragnea a subliniat ca nu le-a cerut colegilor sa faca vreun miting special pentru a se solidariza cu el, in conditiile in care DNA a…

- Comitetul Executiv al PSD se intruneste vineri, 17 noiembrie, in statiunea Baile Herculane, intr-o sedinta ce va avea loc la hotelul Afrodita. Liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost intampinați la sosire de un grup de protestatari.„Demisia” și „Romania, trezește-te”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Baile Herculane, ca este posibila o discutie in Comitetul Executiv de vineri privind un miting al partidului, daca vor fi social-democrati care o vor cere precizand ca un asemenea miting trebuie ”sa aiba sens” si sa se stabileasca exact scopul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la propunerile venite din interiorul partidului privind organizarea unui miting, ca de data aceasta nu mai respinge ideea, dar ca trebuie stabilit care va fi obiectivul unei astfel de manifestatii. Intrebat daca ar iesi in strada pentru Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scântei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid spun ca acesta nu mai are sustinerea de pâna acum. Liderii PSD…

- Urmarit penal intr-un nou dosar de corupție, președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a anunțat partidul ca se retrage din funcție doar daca moare sau daca ajunge in inchisoare. EVZ a obținut o lista cu 8 lideri PSD care ar putea sa emita pretenții la tronul din Kiseleff. Pe de alta parte, in partid a inceput…

- Liviu Dragnea acuza DNA ca prin ultimele sale mișcari pregatește preluarea PSD! Dragnea a vorbit despre zvonul lansat de fostul ofițer al SRI, Daniel Dragomir, care a spus ca știe ca DNA are dosare penale pe numele tuturor membrilor din Comitetul Executiv al PSD.”Am auzit și eu. Este un atac…

- Vicepresedintele PNL, Laurentiu Leoreanu, indeamna administratiile locale sa intre in greva „ca o ultima solutie pentru a opri demersurile fiscale aberante ale PSD”, daca guvernul nu majoreaza cota din impozitul pe venit ce revine primariilor astfel incat bugetele acestora sa nu fie diminuate, potrivit…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu a transmis, joi, ca daca Guvernul nu majoreaza cota din impozitul pe venit ce revine primariilor astfel incat bugetele acestora sa nu fie diminuate, administrațiile locale trebuie sa intre in greva ca o ultima soluție pentru a opri demersurile fiscale aberante…

- Legea pensiilor | Modificare legislativa privind pensia de invaliditate si cea de urmas Comisia de munca din Camera Deputatilor a adoptat luni o serie de amendamente la Legea pensiilor, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente,…

- Amendamentul potrivit caruia pensia de invaliditate poate fi cumulata cu veniturile din activitati independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuala si drepturile conexe, a fost depus de catre presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, dar a fost asumat de catre…

- Solicitat sa dea detalii suplimentare despre declaratiile sale recente, facute in spatiul public, referitoare la faptul ca Dragnea taia porcul sau participa la astfel de evenimente impreuna cu Kovesi si Coldea, Ponta a raspuns: „Sunt la Indagra. Nu cred ca e ceva rau sa tai porcul. Da, daca erau…

- Primul-ministru Mihai Tudose, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Sanatatii Florian Bodog si vicepremierul Marcel Ciolacu au ajuns la sedinta Consiliului National al Federatiei sindicale Sanitas. Dupa discutiile cu cei patru lideri PSD, sindicalistii de la Sanitas au anuntat ca nimeni…

- Discuțiile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat joi președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Sociologul Marius Pieleanu a lansat in spațiul public informația conform careia inainte de Comitetul Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea. Liderul PSD dezminte și susține ca nimeni nu i-a cerut demisia.”Nu, asta nu este o informație, este o minciuna și…