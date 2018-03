Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce si-a umplut sacosele cu fel si fel de produse, celebrul om de televiziune si radio s-a indreptat spre parcarea subterana si si-a vazut de drum, scrie spynews.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Politia a deschis dosar de moarte suspecta…

- Roxana Ciuhulescu s-a casatorit civil cu iubitul ei. Ceremonia a avut loc la Primaria Sectorului 2. Roxana Ciuhulescu a anunțat recent pe blocul personal ca va deveni mama pentru a doua oara și ca va avea un baiețel. Fosta prezentatoare tv mai are o fetița din casnicia anterioara. "Voi…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Oana Net, fosta educatoare care si-a inecat fiica in cada si i-a taiat venele, era despartita de tatal fetitei si urmau sa divorteze. Potrivit wowbiz.ro, in ciuda circumstantelor macabre, tatal fetitei a marturisit ca intre mama si fetita exista o relatie foarte buna. „Primul lucru fugea la…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Imagini dramatice in regiunea siriana Ghouta de Est. Un nou bombardament a distrus zeci de cladiri, iar o fetita a ramas captiva printre daramaturi. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu, despre cel de-al treilea copil. Au doua fetițe superbe și o casnicie fericita, iar de 8 Martie, au facut dezvaluiri emoționante. Cei doi se gandesc deja la cel de-al treilea copil, insa au decis sa mai aștepte. “Nu am spus ca nu mai vrea copii, insa nici eu nu imi mai…

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au impreuna doua fetite, insa se gandesc la posibilitatea unui al treilea copil. In platoul "Rai Da' Buni", Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au vorbit despre stadiul in care se afla cu decizia lor.

- Saptamana trecuta, lumea mondena a fost zguduita din temelii de un scandal infiorator ce a avut loc intr-unul dintre cele mai luxoase localuri din Herastrau. „Bunesa” din Urlati si gasca ei de prietene s-au batut cu Diana Guresoaie, Georgiana Constantin, dive cunoscute ca fiind „clientele” sectiei 19,…

- Invitati la „Teo Show”, celebrul cuplu a povestit cu umor despre viata lor in patru. Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au doua fetite frumoase si zglobii, dar traiul cu doi copii mici nu e tocmai usor. „Carolina a implinit 4 ani, deja e mare, iar Raisa, cea micuta, o sa faca 2 ani in aprilie. Carolina…

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au impreuna doua fetite de patru si aproape doi ani, insa se gandesc si la al treilea copil. El incearca sa o convinga pe cunoscuta artista sa mai faca un copil, poate vor avea si un baietel.

- Madalina Enache, fosta soție a fotbalistului Gabi Enache, pare sa aiba timpul extrem de ocupat. Așa ca, intr-una dintre serile trecute, femeia, alaturi de fiica și de mama sa, a reușit, printr-o mișcare abila, sa o linișteasca pe micuța al carei tata este fotbalistul plecat in Rusia.

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi pare ca a reușit sa rezolve, in plin cod portocaliu, problemele presante pe care le avea și, chiar mai mult, sa iși asigure ”liniștea” pentru zilele acestea.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a promis unei fetițe, imbracata in haine de soldat, ca va primi onoruri militare daca va fi ucisa in lupta. Președintele Turciei a afirmat acest lucru la un congres al Partidului Dreptații și Justiției, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). …

- Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, pare sa fie cat se poate de serioasa. Și, deja, cei doi, secondați de fiica ”Zanei” au inceput sa se afișeze fara nicio reținere, in public.

- Fost conducator la Rapid, Dinamo sau Astra Giurgiu, Dinu „Vama” (61 de ani) a ajuns de nerecunoscut! Candva unul dintre cei mai influenti oameni din fotbalul romanesc, acesta nu stie ce sa mai faca pentru a scapa de monotonie.

- Barbatul care a ucis-o cu sange rece pe Anastasia Cecati era medic stomatolog și mai fusese casatorit in trecut. Cei care ii cunoșteau pe cei doi soți susțin ca relația dintre ei era tensionata, in ciuda faptului ca abia devenisera parinți.

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- Dan Diaconescu pare sa fi reușit sa treaca peste momentele in care a fost inchis, iar de ceva vreme și-a reluat viața sociala. iar zilele trecute, decis sa se relaxeze puțin, fostul prezentator TV a avut o intalnire cat se poate de placuta.

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer pe care parinții au refuzat sa o trateze, s-a stins din viata. Astazi, micuta a fost condusa pe ultimul drum de cativa oameni care o cunosteau si care au fost socati de povestea ei.

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Alina Sorescu a dezvaluit ca are probleme cu tenul. Cantareața a explicat ca a avut un inceput de cuperoza. Alina Sorescu, care este casatorita cu Alexandru Ciucu , a vorbit, la o emisiune de televiziune, despre problemele de sanatate pe care le are. Artista merge la tratamente faciale, avand probleme…

- Este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi și, de fiecare data cand urca pe scena reușește sa smulga oftate din piepturile tinerelor care il adora. In plus, Tudor Chirila de bucura din plin de look-ul lui de rebel, chiar daca, in fapt, este un romantic și un tata de nota 10.

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Raluka, una dintre cele mai apreciate artiste de pe scena muzicala romaneasca, se califica cu succes la titlul de cea mai petrecareata vedeta din showbiz. Recent, focoasa roscata si-a facut de cap intr-un club din Capitala, iar imaginile ce au ajuns in posesia reporterilor Spynews.ro sunt de-a dreptul…

- Soțul Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu, a mai fost casatorit in urma cu ani, casnicia fiind una despre care nu se știu foarte multe detalii. Alexandru Ciucu este casatorit cu artista Alina Sorescu, impreuna cu care formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbi-ul romanesc, dar și unul dintre…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Relația dintre cantareața Cristina Rus și controversatul om de afaceri Dragoș Balteanu a trecut prin multe probleme odata cu scandalul in care a fost implicat și pentru care a petrecut o buna bucata de vreme in arestul Capitalei. Cu toate acestea, artista i-a fost alaturi intotdeauna, semn ca dragostea…

- Adelina, sora Denisei Raducu, le-a aratat tuturor imagini din apartamentul regretatei artiste. Cu lacrimi in ochi, Adelina a marturisit ca ii este foarte greu si nu poate sa se obisnuiasca cu gandul ca Denisa nu mai este.

- Ajuns la 82 de ani, Viorel Paunescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti milionari din Romania. Lipsit de grija zilei de maine, fostul patron al clubului Steaua duce o viata de huzur, iar uneori prefera sa-si petreaca timpul departe de Anisoara, sotia sa.

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Sanctionat disciplinar de doua ori de Comisia de Disciplina a Spitalului Judetean Timisoara, medicul Mihai Ionac a facut publice imagini cu pacienti internati in spital si tinuti in paturi pe hol pentru ca nu sunt locuri in saloane.

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Adrian Cristea (34 de ani) nu inceteaza sa ne uimeasca! Candva vedeta pe terenul de fotbal, dar si un veritabil „Don Juan” pe strazile din Bucuresti, „Printul” a reusit sa ne surprinda din nou. Fara iubita si rupt total de sportul in care s-a consacrat, fostul star de la Dinamo si de la FCSB a ajuns…

- Fata de 3 ani, batuta fara mila de mama ei! Mama din Bahia Blanca, Argentina, a acuzat-o pe fata ca i-a furat tableta. Furioasa, femeia nu a stat pe ganduri si a inceput sa isi bata fiica. Micuta de 3 ani a fost ridicata de par si apoi lovita violent peste cap. Intamplarea a avut loc in Bahia…

- Cei doi parinti locuiau in Belgia si traiau o frumoasa poveste de dragoste pana cand, spune femeia, barbatul ar fi devenit violent. Cei doi au cazut de comun acord ca femeia care voia sa se desparta de barbat, sa vina in Romania cu copilul. In momentul in care acesta s-a vazut singur, s-a razgandit…

- Imagini incredibile au fost surprinse ieri pe strazile din Iasi • O femeie tipa ca in gura de sarpe dupa ce fostul ei prieten i-a smuls din brate copila de doar doi ani • Femeia a ingenunchiat de durere si a fost obligata de lege sa cedeze • Povestea a inceput in urma cu mai [...]

- Viata lui Steliano Filip s-a schimbat complet de cand in viata sa a aparut o minune, fetita sa, Anais. Fotbalistul a avut parte de primul Craciun alaturi de micuta si nu a putut rata ocazia de a face o sedinta foto impresionanta.

- Fericire mare in familia Deliei! Asteptarea a luat sfarsit pentru Oana Matache, care si-a strans fetita in brate pentru prima data. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are prima fotografie cu cea mai asteptata fetita din showbiz, care a venit pe lume in urma cu cateva minute.

- Dupa ce a anuntat ca nu are de gand sa se impace cu Roxana Dobre, chiar daca femeia i-a daruit doua fiice, Florin Salam si-a facut planul de bataie pe o perioada scurta de timp. Celebru manelist se pregateste de zor pentru a celebra Craciunul asa cum se cuvine.

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri.