„Orice om îi este teamă că-i fură PLUS aragazele” Discursul lui Liviu Dragnea Liviu Dragnea a susținut, vineri la Botoșani, ca Alianța 2020 vrea sa desființeze dreptul la proprietate, daca va caștiga alegerile. „Vor sa desfiinteze dreptul la proprietate. Oamenii pot vota cu ei, e o tara libera. Daca nu mai vreti case, terenuri, masini, frigidere, aragaze, e in regula. Dar trebuie sa votati in cunostinta de cauza. Ce au mai zis? Ca vor sa adopte OUG sa aresteze toti pesedistii. Dom’le, este si asta o optiune. Se pare ca fascistii de dinainte incep sa fie invidiosi, nici aia nu au facut-o asa, pe fata. Au mai zis, de asemenea, ca nu sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

