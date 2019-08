Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit MEDIAFAX.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva operațiune, insa…

- Washingtonul condamna esecul Guvernului de la Londra de a-i deferi justitiei pe cativa cetateni britanici, care au facut parte din gruparea terorista Statul Islamic si se afla in detentie in nordul Siriei.

- Turcia va cauta alti furnizori in cazul in care Statele Unite nu-i vor vinde avioane de lupta F-35, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa. 'Nu ne dati F-35s? Foarte bine, scuzati-ne, dar in acest caz vom lua masuri in aceasta privinta... ne vom adresa altora',…

- TASS il citeaza ca sursa pe directorul concernului de stat Rostec, Serghei Cemezov.In Turcia au fost deja livrate luna aceasta sisteme S-400, iar ca reactie Statele Unite au inceput eliminarea partii turce din programul de avioane de lupta "invizibile" F-35. Washingtonul a invocat motive…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in timp ce Washingtonul isi manifesta exasperarea in legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza AFP. "Sa nu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca se va folosi de "bunele relatii" pe care le are cu omologul sau american Donald Trump pentru a dezamorsa criza dintre tarile lor cauzata de achizitia de sisteme antiracheta rusesti de catre Ankara, informeaza AFP. Erdogan si Trump…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…