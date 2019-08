Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Darmanești are in momentul de fața 11 proiecte in derulare pentru dezvoltarea comunei. Primarul din Darmanești, Danuț Chidoveț, a declarat ca la cinci din cele 11 proiecte au inceput deja lucrarile. Danuț Chidoveț a spus ca in prezent se lucreaza la școala de la Darmanești, unde se construiesc…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea. Tag-uri Nume: Firea Gabriela Administrație locala Declaratie

- Gabriela Firea a declarat, vineri, ca primariile au mari probleme financiare, bugetele care le-au fost alocate fiind mai mult "pe hartie". "Acum toti suntem in faliment nedeclarat. (...) Este momentul in care nu mai poti sa asiguri functionare, activitatea curenta, sa platesti subventiile pentru utilitatile…

- Vineri, Primarul din Sadu, dl Valentin Ivan, a pașit plin de emoție in sala de clasa a Școlii Samuil Micu, pentru a raspunde invitatiei elevilor clasei a VIII-a, la momentul festiv de sfarșit de an școlar. Cuvintele nu pot exprima frumusețea și emoția momentului. Read More...

- Constantin I. Ion a fost numit, incepand cu data de 20 mai 2019, presedinte director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta. Ultima declaratie de avere a fost depusa in 2017, in timp ce detinea functia de secretar general la Ministerul Sanatatii. La vremea respectiva, a declarat…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a votat la ora 9.00, la sectia de votare unde este arondat, de la Scoala gimnaziala nr. 30 din Timisoara, el spunand ca a votat pentru cea mai buna reprezentare a Romaniei si ca, desi exista sondaje, ”nu avem decat sa asteptam rezultatele oficiale” ale…

- Colegiul National Pedagogic a fost condus luni bune de un director care ocupa functia in baza unui concurs pe care instanta l-a anulat definitiv. Cu toate acestea, Inspectoratul Scolar a decis sa numeasca aceeasi persoana ca director interimar.