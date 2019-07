Ori sint prosti gramada, ori sint perversi si periculosi !

Curtea Constitutionala a stabilit clar, in unanimitate, ca intrebarile lui Iohannis de la Referendum au fost formulate tembel si pe doua teme NEconstitutionale ! Romania lucrului prost facut ! Iohannis, Premierul Viorica Dancila, USR – Barna si Ciolos, PNL – Ludovic Orban, PMP – Basescu si Tomac, Ponta, oare niciunul dintre acesti politicieni nu a stiut ca isi bate joc de Romani si striveste Constitutia ?! Decizia CCR nu putea fi decit una singura fiindca CCR este garantul suprematiei Constitutiei, asa cum scrie in articolul 142, aliniat 1, in Constitutie ! Si Curtea Constitutionala din Burundi…