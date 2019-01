Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorul atentatului din octombrie 2000 contra navei de razboi USS Cole, în portul Aden (sud), care a facut 17 morti, yemenitul Jamal al-Badawi, ar fi fost ucis la 1 ianuarie în Yemen, a anuntat vineri armata americana, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Rusia a anunțat desfașurarea a peste zece avioane de lupta la baza aeriana Belbek din Crimeea, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste „o provocare” in apropierea peninsulei inainte de sfarsitul acestui an.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi fiind subiecte privind inzestrarea Armatei, planul de intrebuintare a fortelor armate care vor fi trimise la misiuni si operatii in afara tarii anul viitor, Planul National de Prioritati Informative…

- Meciul din interiorul PSD, intre ”puciști” și fidelii lui Liviu Dragnea continua, in ciuda faptului ca, la centru, oamenii lui Liviu Dragnea par sa se fi impus categoric, in teritoriu lupta se da cu toate armele. Chiar daca Liviu Dragnea poate clama o mare victorie in fața ”puciștilor”, aceștia par…

- Șeful Statului Major al Flotei Baltice a Rusiei, viceamiralul Igor Muhametșin, a cerut militarilor, famiiilor și prietenilor acestora sa se alture campaniei on-line de respingere a redenumirii aeroportului din Kaliningrad cu numele filozofului german Immanuel Kant, scrie Radio Liberty. Vorbind in fața…

- Colonelul in retragere Ionel Steluta Tuta, veteran de razboi in varsta de 96 de ani, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca, la implinirea a o suta de ani de la Marea Unire, si-ar dori ca Romania sa fie 'o tara prospera' si 'libera de toate nevoile', iar tinerii ar trebui…