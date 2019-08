Stiri pe aceeasi tema

- Din anul 2004 in Romania se deruleaza Programul „Euro 200” care are ca obiectiv stimularea achiziționarii de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competențe in utilizarea mijloacelor IT & C. Ediția din acest an a programului „Euro 200”…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu sustine ca PSD nu are sanse sa ajunga in turul al doilea al alegerile prezidentiale daca Viorica Dancila sau Eugen Teodorovici ar candida din partea social-democratilor. Fostul sef al statului este de parere ca Dancila nu se potriveste cu profilul de castigator din…

- Succes important pentru sportivii CSM la Campionatul balcanic de judo Under 13: doua medalii de aur si un argint! Ediția 2019 a campionatului balcanic de judo Under 13 s-a incheiat duminica, la Timișoara. Evenimentul a fost un succes pentru reprezentantii Clubului Sportiv Municipal Pitești care au obtinut…

- EURO 2020 va debuta pe 12 iunie 2020 și se va desfașura in 12 orașe europene, printre care și București. In perioada 12 iunie – 12 iulie 2019, se pot achiziționa bilete la toate cele 51 de meciuri ale turneului final de anul viitor. Ediția cu numarul 60 este una speciala, de celebrare a EURO, și va…

- Se intampla exact acum doi ani, in iunie 2017, doamna Camelia Bambo se intreba daca Valentin, fiul ei care terminase clasa a VIII-a, ar putea sa plece la Cluj-Napoca la Liceul Sportiv. Era ingrijorata ca și mulți alți parinți care-și trimit copiii in alte orașe, ca anturajul sa nu-l influențeze. Valentin…

- Muzeul Judetean Arges a dedicat echipei judetene de fotbal o expozitie temporara: „FC Arges - Campioana Romaniei, editia 1978-1979". Marturiile anilor de glorie ai echipei pitestene ii asteapta, la sfirsit de mai, pe toti fanii campioanei.

- Neversea ar putea deveni primul festival din lume alimentat cu energie verde, din sursa eoliana, anunța organizatorii care spun ca intenționeaza sa realizeze acest lucru incepand de la ediția de anul viitor. Festivalul de la malul marii isi propune sa devina, in 2020, primul festival de muzica din lume…

- Serialul ''Killing Eve'' a fost marele castigator, cu trei premii, la editia de anul acesta a BAFTA TV Awards, care recompenseaza cele mai bune productii de televiziune din Marea Britanie, in cadrul galei desfasurate duminica la Royal Festival Hall din Londra, potrivit Press Association.…