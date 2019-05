Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat luni ca mai mult de jumatate dintre români asculta si manele si ca melodia lui Nicolae Guta dedicata PSD este doar un cântec, nu clip electoral.

- Nicolae Guta a avut prima reactie dupa criticile starnite de maneaua dedicata PSD, in care manelistul ii indeamna pe romani sa „stampileze trandafirii“ la alegerile europarlamentare din 26 mai. „Mai facem si dedicatii speciale ca doar traim intr-o tara democratica!“. Mesajul sau a adunat peste 1.200…

- Nicolae Guta a lansat o manea intitulata ”Victorie PSD”, in campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Cantarețul ii indeamna pe fanii sai sa „ștampileze trandafirii”. Reacțiile nu au intarziat sa apara. Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a transmis, duminica, printr-o…

- Președintele Pro România, Victor Ponta, a postat pe pagina sa de Facebook un clip cu maneaua care lauda PSD, lansata în acest weekend de Nicolae Guța, în oglinda cu alta, din 2009, dedicata fostului președinte Traian Basescu.

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu l-a felicitat, duminica, pe Facebook, pe Nicolae Guța pentru piesa ”Victorie PSD”, lansata în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Acesta spune ca ”o parte din presa securistoida – hastagista…

- Nicolae Guța intra in campania electorala. Celebrul manelist a compus o melodie electorala in favoarea social-democraților. Melodia, care conține pe fundal imagini de la mitingurile PSD din țara, are versuri...

- Ce legatura are maneaua cu politica? Unii ați spune ca nici una, ei bine PSD dovedește contrariul prin „imnul” scos de Nicolae Guța care ii indeamna pe ascultatorii sai sa il voteze pe Liviu Dragnea și PSD: „Atențiune, atențiune! Atențiune, națiune! Din partea mea, Guța Nicolae magnificul, dedic…