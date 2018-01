Stiri pe aceeasi tema

- Patronii restaurantului ”Off the Wall” din Cluj-Napoca, doi canadieni, au anunțat ca pun lacat pe afacere, fiind afectați de schimbarile de taxe. Oliver Ryffel are 40 de ani, a deschis restaurantul, în 2014, alaturi de un prieten. ”Off…

- Un protest fata de guvern este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia „Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Garoiu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1965); Alin Panzaru , antrenor, f. fotbalist (n. 1976); Bogdan Lobonț , fotbalist (n. 1978); Corneliu Fanateanu , artist liric ONB (n. 1933); Cristian Iacob - actor (n. 1968); Dan Rotaru…

- Romanul Radu Petrescu a fost desemnat cel mai bun junior din lume la baschet 3×3, la categoria sub 18 ani, potrivit clasamentului mondial la aceasta specialitate dat publicitatii de catre Federatia Internationala de Baschet la inceputul anului, informeaza un comunicat remis miercuri Agerpres. Pe locul…

- Organizatia PES activists Romania, formata din simpatizanti de stanga, sustine ca nominalizarea Vioricai Dancila la functia de premier este privita pozitiv de partenerii europeni. Intr-un comunicat de presa, organizatia transmite ca isi manifesta sustinerea pentru Viorica Dancila, pe care o descrie…

- Sarbatorirea marelui poet national, Mihai Eminescu, la Galați Foto: Maria Mandița. Sute de galateni, majoritatea elevi de toate vârstele au asistat, în aceasta dimineata, la sarbatorirea marelui poet national, Mihai Eminescu, eveniment care a avut loc, potrivit traditiei, în…

- Autoritațile naționale și locale s-au intalnit vineri, 12 ianuarie 2018, la Sibiu, pentru a discuta despre ultimele evoluții in procesul de pregatire al Summit-ului care va avea loc in anul 2019, cand Romania va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene.Intalnirea a fost un bun prilej…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate". …

- Protestul a inceput, ca de obicei, la ora 12.00 cand s-au strand aproximativ o suta de persoane in ”Zona libera de coruptie”, aflata peste drum de sediul PSD Sibiu.”In 11 ianuarie implinim o luna de cand am inceput protestele neobosite Va vedem din Sibiu. E adevarat, am crescut intr-o luna…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, miercuri, la cel de-al 15-lea flashmob organizat in fata sediului PSD din Sibiu, sub sloganul ”Uniti suntem puternici”. Artistul Dan Perjovschi, aflat la New York, a transmis un mesaj de sustinere a miscarii: ”Rezist. Exist”. Evenimentul a inceput, ca de…

- Trei judete - Alba, Harghita si Sibiu - se afla miercuri dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). De asemenea, pentru judetul Caras-Severin ANM a emis o atentionare de vant puternic.

- Protestul a fost organizat, ca si pana acum, pe Facebook, de comunitatea "Va vedem din Sibiu". "E important sa fim alerti si vigilenti in continuare. Continuam! Ne vedem in zona libera de coruptie!", a fost apelul lansat de organizatori. Aproximativ o suta de persoane au dat curs apelului…

- Romania ajunge din nou in topul celor mai buni informaticieni. Acum, prin 6 liceeni din Sibiu, care s-au calificat in ultima etapa a celui mai mare concurs international de informatica organizat de NASA.

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat…

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…

- Ambasada Olandei anunta ca Stella Ronner-Grubacic, reprezentantul tarii in Romania, nu se afla in calitate oficiala la Poiana Brasov si nici nu a fost intrebata legat de amplasarea la masa. Raspunsul vine dupa ce ambasadoarea, sustinatoare a luptei anticoruptie, a fost pozata la masa cu Nelu Iordache

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea…

- Kelemen Hunor iși face sarbatorile la Cluj. Unde merg politicienii in vacanța Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.…

- Reporter: Ce inseamna pentru primarul din Dudeștii Noi și cum vor fi afectate Primaria din Dudeștii Noi, dar și cele mai mari unitați administrative din zona, ma refer aici la Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, de plecarea Marii Britanii din UE? Alin Nica: Așa cum am vazut și…

- Sub sloganul „Simte magia Craciunului” un oras din Romania se aliniaza celor mai mari orase europene, precum: Viena, Budapesta sau Praga, dar si celor romanesti: Sibiu, Cluj-Napoca sau Bucuresti, in intentia de a reda magia si spiritul sarbatorilor de iarna, pe toata perioada lunii decembrie.

- Cele doua sute de persoane au iesit in fata PSD Sibiu pentru cea de-a opta zi consecutiva au adus exemplare din Codul Penal si Codul de Procedura Penala. De asemenea, ei au adus Constitutia sau coli pe care au scris pasaje din Constitutie. Sibienii care au participat la flashmob nu…

- Cateva sute de persoane au protestat in București dar și alte orașe din țara atragand atenția asupra modificarilor pe care coaliția de la guvernare vre sa le aduca legilor justiției. Intr-un gest simbolic, protestatarii și-au acoperit ochii și gurile cu banderole negre. Cateva sute de persoane au protestat…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- Cateva sute de persoane s-au adunat duminica la pranz intr-un flashmob, in fața sediului PSD Sibiu, orașul al carui primar a fost Klaus Iohannis. Oamenii au venit cu trolere pentru a atrage atentia asupra faptului ca multi romani, mai ales tineri, sunt atat de dezamagiti de Romania incat vor sa emigreze.

- Protestatarii s-au strans in fata sediului PSD Sibiu la ora pranzului, ca de obicei, pentru al saselea flashmob pentru apararea Justitiei. Intrucat protestul a avut loc in ziua inmormantarii Regelui Mihai, organizatorii au facut apel la protestatari sa aduca citate din discursurile Regelui…

- Iata ce s-a intamplat acolo: [citeste si] "Chiar daca suntem sau nu suntem regalisti, demnitatea si onestitatea Regelui nu pot fi negate de nimeni, indiferent de convingerea politica. Ne-am dori ca cei care acum ne conduc sa invete macar un minim de decenta de la Majestatea…

- Un nou flashmob a avut loc, sambata, in fata sediului PSD din Sibiu, protestul fiind complet mut, in semn de respect pentru funeraliile Regelui Mihai. Participantii au adus garoafe albe si foi pe care au scris citate din discursurile Regelui Mihai.Citește și: Prins in „flagrant”! Florin Iordache…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Protestul mut din fata sediului PSD Sibiu durreaza de aproape 48 de ore, iar la ora 12.00 va avea loc un nou flashmob. ”Vom sarbatori printr-un nou flashmob in Zona libera de coruptie Sibiu. Hai si tu! Incepem la 12 fix. Doar impreuna suntem puternici! Coregrafia ramane aceeasi ca si ieri”,…

- S-a daramat o paradigma, aceea ca in permanenta vor scadea preturile la energie. Sunt diverse conjuncturi care pot genera o crestere punctuala a pretului. Cei care nu au resurse financiare sa sustina astfel de fluctuatii, cine nu poate intra in insolventa cum am vazut, spune Bogdan Nicolae Badea,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va juca in "optimile" Campionatului Mondial, luni, 11 decembrie, de la ora 18:30, la Leipzig, impotriva Cehiei. Partida va fi transmisa in direct pe Telekom Sport 1 si liveTEXT pe GSP.ro. Rezultatele din ultimele meciuri ale grupei au complicat insa partea de…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu unul dintre oamenii trimisi chiar de el in Parlamentul European. Europarlamentarul Cristian Preda a propus in organismul european sa i se retraga Romaniei dreptul de vot din cauza legilor justitiei propuse de PSD si ALDE. Basescu…

- Este strigator la cer ceea ce a facut europarlamentarul Cristian Preda in plenul Parlamentului European. Pe motiv ca in Romania ar fi o - criza grava a statului de drept - a cerut in plenul Parlamentului European, suspendarea dreptului de vot al reprezentanților Guvernului roman in Consiliu.

- Biletul zilei Astazi incercam sa profitam la maximum de meciurile programate in cupele interne. Pe bilet avem ponturi pentru doua din disputele zilei in Cupa Romaniei. Pariem pe faptul ca Juventus se focuseaza acum pe evitarea retrogradarii, cupa nefiind un obiectiv de luat in calcul. Bucureștenii…

- Tinerii din Suceava sunt invitati de Fundatia Judeteana pentru Tineret Suceava, in data de 11 decembrie a.c., la ora 14:00, la Muzeul de Istorie Suceava, la o consultare publica intr-un format denumit Com"ON Cafe, din cadrul proiectului Com"ON Romania. Presedintele fundatiei, ...

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PMP, a declarat marți, intr-o intalnire cu jurnaliștii romani la Bruxelles, ca poziția Departamentului de Stat al SUA privind modificarea legilor justiției in Romania este corecta și justificata, in condițiile in care țara noastra este aliat…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, și cel mai mare operator din Romania, a anunțat ca iși extinde operațiunile din Sibiu și va lansa cinci curse.

- Intrebat despre cum ar putea reprezentanții Romaniei, indiferent de partid, sa acționeze pentru o cauza comuna pentru Romania in Parlamentul European, acesta a declarat: ”Sunt cateva chestiuni care țin de ceea ce inseamna interesul național și atunci cand ești in afara Romaniei, practic nu…

- 11 dintre cele mai mari universitați cu specializari in fashion, design, fotografie, dar și numeroși designeri, stiliști și fotografi vor participa sambata, pe 25 noiembrie, la Fashion Me. Dedicat elevilor, studenților și tuturor pasionaților de moda, primul targ educațional de moda din Romania se desfașoara…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu nu se aștepta ca Romania sa gazduiasca sediul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA). Motivul? Țara noastra a fost reprezentata in Consiliu de catre ”oameni slabi”, ne-a declarat acesta. ”Eram foarte sigur ca așa va fi. Nu aveam nicio speranța, din pacate.…

- „Am fost si eu la unii producatori, am vazut ca la nivelul lor costurile au stagnat si chiar au scazut, dar la comercianti sunt diferente foarte mari. I-am rugat pe toti de pe acest lant sa nu fie lacomi. La oua, pretul la poarta fermei este 52 de bani si ajunge la peste un leu, mi se pare ca distanta…

- „Aflu din presa, cu sincer regret, ca Dl Moisa, coleg cu mine in delegatia PSD la Parlamentul European, a decis sa ne paraseasca pentru Partidul Popularilor Europeni!?Este decizia sa si trebuie respectata ca atare! Sunt, insa, unele chestiuni care au nevoie de o explicare mai serioasa decat cea…

- Romania participa pentru a doua oara consecutiv cu stand national la cel mai important targ de carte din America Latina, Targul International de Carte de la Guadalajara, Mexic, in perioada 25 noiembrie - 3 decembrie.

- Anul acesta, in Romania, Black Friday va avea loc pe 17 noiembrie. „Partea buna este ca, intr-adevar, comertul electronic e in expasiune la noi. Nu vrem sa omoram Black Friday, nu vrem sa omoram comertul electronic. Vrem sa ne asiguram ca functioneaza bine, sa vedem cum poate fi imbunatatit", a anuntat…

- Romanii de la sat au o viața de poveste. Sunt expresivi, sunt artiști și sunt povestitori de excepție. Astfel de romani a intalnit și echipa care lucreaza la proiectul People of Romania. Ce a ieșit in urma intalnirii lor? Imagini de colecție cu romanii din Valea Hirtibaciului (județul Sibiu). “Zorro”…

- Romania este țara cu cea mai saraca populație din Uniunea Europeana și poate cu cei mai bogați politicieni, a declarat, vineri, europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o conferința de presa organizata de RoAction. "Ma intereseaza prea puțin cine ajunge la pușcarie și…

- Cantareața Minodora a fost impresionata de povestea unor tineri pe care i-a cunoscut la o emisiune TV, astfel ca a decis sa aiba o relație și mai apropiata cu ei. Minodora, care recent a ținut sa lamureasca lucrurile despre starea ei de sanatate , este o persoana extrem de sensibila, care nu se da in…