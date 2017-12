Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii organizatiilor civice care s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose au anuntat, la finalul discutiilor, ca rezultatul nu este imbucurator si ca, din punctul lor de vedere, solutia este continuarea protestelor pana cand vor fi oprite cele trei legi ale justitiei, precum si modificarile…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, miercuri, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice in cadrul intrevederii acestia cerandu-i trei lucruri: sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei, prorogarea aplicarii acestora pana la primirea unui raspuns de la institutia europeana si demiterea…

- UPDATE O intalnire importanta a avut loc in Guvernul Romaniei. Reprezentanții a 43 de organizații civice au mers la Palatul Victoria sa discute cu premierul Mihai Tudose, nemulțumiți de schimbarile aduse legilor justiției. În Ajunul Crăciunului reprezentanții protestatarilor, grupați…

- Liderii organizatiilor civice care au vorbit miercuri cu premierul Mihai Tudose anunța ca protesele vor continua pana cand vor fi oprite cele trei legi ale justitiei, precum si modificarile la Codurile penale. „Din cele trei solicitari, am primit un singur raspuns – pe sesizarea Comisei de la Venetia.…

- UPDATE: Mihai Politeanu de la Initiativa Romania a declarat miercuri, dupa intalnirea cu Mihai Tudose de la Palatul Victoria ca i-a prezentat premierului trei solicitari, la una singura - cea privind sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la modificare justitiei - fiind primit un un raspuns "care…

- Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria. La discutii participa si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, aduce “calificari” referitoare la intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii “protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp”, el sustinand ca, prin natura functiei sale, Mihai Tudose este obligat sa dialogheze…

- Premierul Mihai Tudose se va intalni, miercuri, la Palatul Victoria, de la ora 11.00, cu delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la Codurile Penale. „Intalnirea dintre prim-ministrul Mihai Tudose si delegatii celor 43 de organizatii…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se intalneste miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale.

- Prim-ministrul Mihai Tudose se intalneste miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale.

- Legile Justiției, la masa dezbaterilor a treia zi de Craciun. Mai exact, reprezentanți a 43 de organizații civice se vor intalni miercuri cu premierul Mihai Tudose. Organizațiile, care i-u trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului, au ales șapte delegați care vor participa la discuții. Reprezentantii…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se intalneste miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Organizațiile civice au fost cele care s-au opus cel mai mult modificarilor de la legile Justiției, dar din pacate nici acestea nu sunt unite. Și mai mult decat atat iau decizii extrem de controversate, care ridica mari semne de intrebare. Care este totuși scopul lor pana la urma?Miercuri,…

- De asemenea, propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mita si trafic de influenta si modifica regimul inchisorii astfel incat pedepsele de pana la trei ani sa fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu isi vor ispasi pedeapsa si cei cu varsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile,…

- Intalnirea dintre Prim ministrul Mihai Tudose si delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale va avea loc maine, la ora 11.00, la Palatul Victoria, se arata intr o postare pe pagina de Facebook Initiativa Romania.De comun…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind...

- Premierul Tudose discuta miercuri despre legile Justitiei cu delegatii a 43 de organizatii civice Premierul Mihai Tudose se va intalni, miercuri, la Palatul Victoria, cu delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la Codurile Penale. „Întâlnirea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Intalnirea dintre protestatari și Mihai Tudose a starnit furia unora dintre manifestanții din Piața Victoriei. Alianța Strada ii critica dur pe membrii grupurilor civice care au stabilit intrevederea de miercuri cu premierul."In legatura cu intalnirea solicitata de un numar de grupari civice…

- Intalnirea dintre Prim-ministrul Mihai Tudose și delegații celor 43 de organizații civice care au cerut o discuție privind legile Justiției și modificarile la codurile penale va avea loc maine, 27.12.2017, la ora 11, la Palatul Victoria. De comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat participarea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat, sambata seara, ca accepta intalnirea propusa de cele 43 de organizatii civice active in protestele de strada. „Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau…

- "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat, sambata seara, ca accepta intalnirea propusa de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale. "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra…

- Premierul a propus data de 27 decembrie ca zi de intalnire. 43 de organizații civice, active in protestele de strada fața de propunerile de modificare a legilor Justiției și Codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30…

- Organizatiile civice active in protestele de strada pe tema modificarii legilor justitiei si codurilor penale, ii cer o intrevedere premierului Mihai Tudose in perioada 27-30 decembrie. Membrii organizațiilor au semant o scrisoare deschisa in care subliniaza ca dialogul este singura solutie pentru consolidarea…

- Un numar de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura…

- Un numar de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura…

- 43 de organizatii civice i-au trimis, sambata, premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisa prin care ii solicita o intalnire in care sa discute despre Legile Justitiei, motivand ca Romania risca „un derapaj fara precedent de la valorile democratice”.

- "Demonizarea" multinationalelor dauneaza tarii in ansamblu, a declarat Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice la Deloitte Romania, subliniind ca nimeni nu este perfect, scrie Agerpes. "S-a vorbit mult despre multinaţionale. Multinaţionalele sunt cele care aduc…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru legile Justitiei au agreat, miercuri, un amendament la Codul de procedura Penala care prevede ca autoritatile publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum ar fi fost condamnate definitiv.

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache reia miercuri dimineata dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL la transpunerea directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, amendamente aspru criticate de institutiile din sistemul judiciar - DNA,…

- PSD susține ca prin modificarea codurilor penale vor fi eliminate abuzurile ”poliției incompetente”. ”La metrou are loc o crima. Se poate întâmpla sa fii și tu prin preajma. Și se poate întâmpla ca poliția incompetenta sa nu-l…

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017, au loc dezbateri privind propunerile de modificare și completare a ...

- PSD s-a razgandit. Comisia Speciala pentru Legile Justiției se va reuni, joi, zi in care este decretat doliu național pentru regele Mihai, pentru a incepe dezbaterile privind propunerile de modificare si completare a Codurilor Penal si de procedura Penala.

- Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta ca, in opinia sa, proiectele de modificare a legilor justitiei ar putea submina lupta impotriva coruptiei in Romania, iar ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a intarit mesajul. Recentele evolutii legislative, stadiul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au o intalnire, la ora transmiterii acestei știri. Aceasta intalnire vine in contextul tensiunilor majore din interiorul PSD și al razboiului dinte Gabriela Firea și Mihai Tudose.Sursele noastre susțin ca Liviu Dragnea și Mihai Tudose…

- Statutul magistraților, legea de funcționare a CSM și legea de organizare judiciara ar urma sa treaca in aceasta saptamana de Comisia Speciala din Parlament, conform unor surse. Urmeaza ca in alte zece zile sa fie votate in plenul celor doua camere, deși au primit aviz negativ de la CSM , iar asociațiile…

- Organizatiile judetene ale PNL vor organiza luni, incepand cu ora 17:00, la nivelul intregii tari, proteste impotriva Guvernului PSD – ALDE, condus de Mihai Tudose. Acțiunile, spun liderii partidului, fac parte din campania de informare lansata in scopul determinarii tuturor parlamentarilor, indiferent…

- Florin Iordache a spus, despre dosarul in care Dragnea este acuzat de DNA de constituirea unui grup infractional, ca legislatia penala din Romania permite prea multe interpretari si trebuie clarificata. Vicepresedintele Camerei Deputatilor a anuntat ca infractiunea de abuz in serviciu va fi modificata…

- Ședința extraordinara a Comisiei de Dialog Social pe tema propunerilor de modificare a Codului Fiscal, propusa de prefectura Constanța, din ordinului guvernului, s-a terminat inainte ca reprezentanții ANAF sa explice reprezentanților confederațiilor sindicale ce implica noile prevederi. Sindicaliștii…

- Conducerea PNL lanseaza o provocare mebrilor Executivului condus de premierul Mihai Tudose, aceea de demisiona daca va exista o scaderea a 100 de salarii in Romania din cauza masurilor fiscale luate de coaliția de guvernare, a anunțat vicepreședintele liberal, Florin Cițu. La randul sau, purtatorul…

- Conducerea PSD a decis ca modificarile la Legile Justitiei sa fie promovate ca initiativa parlamentara, nu printr-un proiect asumat de Executiv, au declarat, vineri, surse social-democrate, ideea fiind enuntata la inceputul saptamanii si de premierul Mihai Tudose.

- Legile Justitiei urmeaza sa fie modificate prin initiativa legislativa asumata de parlamentarii PSD – ALDE, a decis coalitia de guvernare, intrunita in sedinta vineri. Astfel, se evita asumarea de catre Guvern si trimiterea ulteriorara pentru dezbatere. Advertisement De asemenea, Coalitia a mai decis…

- Mai multe organizatii non-guvernamentale si instituti ii cer premierului Mihai Tudose si ministrului Sanatatii, Florian Bodog, printr-o scrisoare deschisa, sa ia masuri pentru a asigura finantarea activitatilor de prevenire a bolilor transmisibile, preum hepatita, TBC, HIV sau sifilis. Organizatiile…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose a declarat, la postul de televiziune Antena 3, ca, in opinia sa, legile Justitiei ar trebui trimise direct Parlamentului, pentru consultari si dezbateri in comisii. ...

- p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Echipa RePatriot, proiect al Fundației Romanian Business Leaders, a prezentat Guvernului, într-o întrevedere cu premierul Mihai Tudose, rezultatele studiului privind românii din Diaspora și a solicitat introducerea…

- Romania a fost si va ramane in continuare un partener de incredere al SUA si in NATO, a reiterat premierul Mihai Tudose in cadrul intrevederii pe care avut-o, sambata, la Palatul Victoria, cu o delegatie condusa de congresmanul Mike Turner, presedinte, in Congresul SUA, al Grupului de Prietenie pentru…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a fost primit, marti, la Palatul Evksinograd din Varna de omologul bulgar, Boiko Borisov, informeaza agerpres.ro.Mihai Tudose a anuntat, marti, la Varna, ca urmatoarea sa intalnire cu omologul bulgar Boiko Borisov va avea loc in luna noiembrie, in Romania. "Am…