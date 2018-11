Stiri pe aceeasi tema

- Marius Pieleanu considera ca, spre deosebire de Ilan Laufer, Lia Olguța Vasilescu este extrem de importanta și se bucura de cea mai mare favorabilitate in randul alegatorilor PSD. "Nu știu din punct de vedere constituțional daca președintele mai are dreptul sa refuze inca o serie de propuneri,…

- Asociatiile civice iesene care militeaza pentru construirea Autostrazii Iasi - Targu Mures sustin ca nimic nu o recomanda pe Olguta Vasilescu sa preia Ministerul Transporturilor, cerandu-i presedintelui Klaus Iohannis sa analizeze cu "mare...

- Asociatiile civice iesene care militeaza pentru construirea Autostrazii Iasi - Targu Mures sustin ca nimic nu o recomanda pe Olguta Vasilescu sa preia Ministerul Transporturilor, cerandu-i presedintelui Romaniei sa analizeze cu "mare atentie" aceasta nominalizare. Asociatiile iesene "Moldova vrea Autostrada"…

- Sedinta Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in care urmeaza sa se decida remanierea unor ministri, a inceput la Palatul Parlamentului. La reuniune participa presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, presedinte executiv al formatiunii,…

- Ce master-plan de Transporturi, ce strategii guvernamentale? Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților a votat un proiect de lege care pur și simplu obliga Ministerul Transporturilor sa demareze realizarea autostrazii Târgu Mureș - Iași. Comisia pentru Transporturi si Infrastructura…

- Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor a votat, marti, proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures, secretarul comisiei, liberalul Marius Bodea, recunoscand ca demersul este "inedit, dar necesar".Proiectul de lege privind constructia Autostrazii…

- Proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures a fost votat anterior si in Senat, urmand sa fie dezbatut in perioada urmatoare in plenul Camerei Deputatilor. Secretarul Comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a afirmat ca votul de…

- Asociatiile care militeaza pentru construirea autostrazii Iasi - Targu Mures i-au solicitat o intalnire lui Liviu Dragnea. In acest sens, organizatiile neguvernamentale au lansat un apel public, scrisoarea fiind semnata de liderii „Moldova vrea autostrada" (Iasi), „Impreuna pentru A8" (Iasi) si Asociatia…