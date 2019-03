Stiri pe aceeasi tema

- "Orice om poate sa ceara sau sa participe la un miting. Discutand ieri cu foarte multi magistrati ca ar trebui ca si alta lumea sa sustina aceasta sectie de investigare a acestor abuzuri. Pentru ca cine isi doreste ca aceasta sectie sa dispara sunt tocmai cei care au comis abuzuri. Oamenii care au…

- Revoluția din 1848 este unul dintre marile evenimente istorice din secolul al XIX-lea. Autoritațile din comuna teleormaneana Frumoasa au depus juramantul pe noua constituție revoluționara, fapt dovedit de documentele vremii. La Razboiul de Independența au participat 13 cetațeni din comuna Frumoasa,…

- Consumul de avocado, un fruct din emisfera sudica, a continuat sa creasca exploziv in ultimii doi ani in Occident, atat in Europa cat si in SUA, acoperirea acestei cereri puternice fiind facilitata de recoltele record inregistrate de unele tari exportatoare, a anuntat marti Organizatia mondiala a avocado-ului…

- Consumul de avocado, un fruct din emisfera sudica, a continuat sa creasca exploziv in ultimii doi ani in Occident, atat in Europa cat si in SUA. Cererea puternică venită din Occident a fost acoperită de recoltele record înregistrate de unele ţări exportatoare, a anunţat…

- Ministerul de justiție a precizat, intr-un raspuns oficial la o interpelare adresata de deputatul PNL Florin Roman, ca, 188 dintre deținuții eliberați in baza legii recursului compensatoriu au comis talharii, violuri, crime, tentativa de crima. ​

- Mai mult de o mie de solicitanti de azil detinuti in Australia in tabere retrase din Pacific vor inainta doua recursuri colective impotriva Canberrei pe motiv ca au fost tinta torturilor si abuzurilor in domeniul drepturilor omului, au anuntat avocatii lor, informeaza luni AFP, relateaza Agerpres.In…

- Rezerva federala americana (Fed), Banca Angliei si Banca Centrala Europeana incep sa fie supuse la presiuni din partea politicienilor, aceeasi situatie intalnindu-se si la bancile centrale din India, Turcia si Africa de Sud si alte state emergente, informeaza Bloomberg prluata de Agerpres. …