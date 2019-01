Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic a revendicat dublul atentat care a ucis, duminica, cel putin 20 de persoane in timpul unei slujbe intr-o catedrala din sudul statului Filipine, a anuntat Amaq, agentia de presa a SI, citata de Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Prima explozie s-a produs in…

- Autoritatile din Rusia au concluzionat vineri ca reteaua terorista Stat Islamic nu a fost implicata in explozia din blocul de apartamente din orasul Magnitogorsk din luna decembrie, in urma careia 39 de persoane au murit, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Organizatia terorista Stat Islamic…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri intr-un mall din orasul australian Melbourne, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata, a informat agentia Amaq, relateaza Reuters.

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și mai multe au fost ranite dupa ce o mașina incarcata cu exploziv a fost detonata in apropierea unui punct militar din provincia Raqqa din Siria, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, conform Mediafax.

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri asupra unui autobuz in care calatoreau pelerini creștini, aflat in apropierea unei manastiri din Egipt. In urma atentatului, cel puțin șapte persoane de religie creștina și-au pierdut viața, relateaza site-ul agenției Reuters.Anunțul…

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis luni in orașul libian al-Foqha, in urma caruia patru persoane au murit, se arata intr-un comunicat publicat de agenția Amaq, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Alte zece persoane au fost rapite in atacul comis luni in regiunea Jufra,…