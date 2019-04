Organizaţia Salvaţi Copiii îi cere Australiei să aducă înapoi minorii luptătorilor Statului Islamic din Siria Intr-o scrisoare, publicata sambata, organizatia a cerut ca cele doua mari partide sa se angajeze „sa opreasca razboiul asupra copiilor” si sa ii repatrieze pe cei care au fost adusi in Siria sau au fost nascuti acolo de parinti australieni care au luptat pentru ISIS.



„Toti copiii care au locuit sub controlul ISIS au fost martorii unor evenimente teribile – violente, bombardamente”, se arata in scrisoare, potrivit news.ro.



„Multi si-au pierdut persoane dragi. Si acum raman in tabere periculoase in nord-estul Siriei, fiind bolnavi si malnutriti si nu exista destula mancare",

Sursa articol si foto: rtv.net

