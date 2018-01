Stiri pe aceeasi tema

- „Situația de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor. De aceea, consider ca PSD trebuie sa convoace cat mai rapid CExN - pentru a tranșa lucrurile și pentru a ne intoarce la o stare de calm și predictibilitate”,…

- Oganizația PSD Vaslui solicita întnirea de urgența a Comitetului Executiv. Luni sau marți este data propusa pentru aceasta ședința. Organizația s-a întrunit vineri în prezența lui Liviu Dragnea. Ședința a fost convocata pentru soluționarea tensiunilor acumulate în interiorul…

- Liderii PSD din teritoriu incep sa aleaga in tabara cui sunt in disputa Liviu Dragnea versus Mihai Tudose, disputa care se va transa la sedinta Comitetului Executiv de la sfarsitul lunii ianuarie, dar si in ceea ce priveste cererii demisiei ministrului Carmen Dan.

- Dragnea, reacție in scandalul Tudose-Dan: ”Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a spus președintele PSD, vineri, la Bacau. Liviu Dragnea se afla in aceasta perioada intr-un turneu in județele din Moldova, pentru a-și securiza voturile, in Comitetul Executiv Național care va avea loc…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- „Intalnirea a fost un eșec”, au afirmat sursele citate care au precizat ca intalnirea dintre cei doi a avut loc in cursul serii de miercuri. Marian Oprișan nu a putut fi contactat pana la transmiterea acestei știri. Joi, liderul PSD a plecat intr-un un turneu prin judetele din Moldova unde se intalnește…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat pentru Mediafax, referitor la situatia din PSD, ca a aparut "o ruptura" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, pe care acestia, in loc sa o acopere, o adancesc. In opinia lui Buzatu, daca nu vor aborda aceasta "chestiune" in mod constructiv, se va ajunge…

- El va vorbi despre cele mai importante subiecte de pe scena politica și se va referi și la intalnirea care a avut loc pentru sarbatorirea onomasticii lui Ionel Arsene. S-a intamplat duminica seara, cu doar cateva ore de sedinta cruciala a Comitetului Executiv National al partidului de luni. La eveniment…

- Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale, subliniind ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia.…

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Lucrurile se complica din ce in ce mai tare in PSD. Dupa cum STIRIPESURSE.RO va informa de la finalul anului trecut, Liviu Dragnea dorește organizarea unui Congres Extraordinar al PSD, in tentativa de a-l mazili pe Mihai Tudose. Citește mai multe detalii: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza discrsul din mesajele de Sarbatori ale principalilor lideri politici. Despre Klaus Iohannis, Cristoiu susține ca ne-a transmis un mesaj asemanator cu un banal ”La mulți ani!”, trimis automat de un robot. In schimb, Cristoiu a explicat ca Liviu Dragnea și Mihai…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- „Sincera sa fiu, nu mi se pare normal sa se dea o serie intreaga de declaratii din partea domnului premier care nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele noastre”, a spus Rovana Plumb. Intrebata daca risca Tudose soarta lui Grindeanu din cauza acestor iesiri…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a declarat ca la mitingul organizat pe 9 decembrie vor fi prezenti in jur de 30.000 de oameni, afirmand ca USR si PNL nu au reusit sa stranga decat 700 de manifestanti, iar oamenii vor putea sa spuna cine ii reprezinta. ”Din cate am inteles,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- "Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv", au precizat surse citate de Mediafax. Potrivit acestora, la discutiile de la sediul central al PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, Florin Iordache, Paul Stanescu, Ionel Arsene si Codrin Stefanescu. Printre temele…

- Textul motiunii de cenzura a fost citit de catre senatoarea USR Nicoleta Dinu, Mihai Tudose remarcand, inainte de discurs, faptul ca textul moțiunii a fost citit de o „colega mai noua” și lasand sa se ințeleaga ca liberalii nu-și asuma demersul. In plenul Parlamentului, premierul a declarat ca o moțiune…

- Dupa ce mai mulți primari din țara au anunțat ca vor da in judecata Guvernul si vor cere instantei sa nu se aplice ordonanta cu privire la modificarile Codului Fiscal, premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea au sustinut, vineri, ca nu exista motive pentru ca taxele locale sa fie majorate…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la propunerile venite din interiorul partidului privind organizarea unui miting, ca de data aceasta nu mai respinge ideea, dar ca trebuie stabilit care va fi obiectivul unei astfel de manifestatii. Intrebat daca ar iesi in strada pentru Liviu Dragnea,…

- Scrisoare in numele a peste 2.000 de companii, adresata premierului Tudose „Si in mediul privat (ca si in zona bugetara) se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile”, se arata intr-o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza recenta criza politica, generata de recenta modificare a Codului Fiscal. El susține ca asemeni altor romani nu a ințeles mare lucru din punct de vedere al masurilor financiare, insa politic PSD arata ca un ”organism fara cap”, care și-a pierdut cea mai importanta…

- Cele mai controversate masuri de reforma fiscala din ultimul deceniu vor fi adoptate astazi prin ordonanta de urgenta, a anuntat ieri premierul Mihai Tudose. Guvernul infrunta opozitia tuturor si astazi in sedin­ta de guvern care incepe la ora 15.00 va adopta o ordo­nan­ta de urgenta…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Primarul PSD din comuna sibiana Carța, Cristian Magheru, le-a ținut, miercuri, premierului social-democrat Mihai Tudose și președintelui PSD, Liviu Dragnea, un discurs fara ocolișuri despre situația reala a Romaniei, cea de la firul ierbii. Organizația județeana PSD l-a laudat pe acesta pentru curajul…

- Reacția lui Dragnea, dupa ce a fost huiduit in fața sediului PSD Sibiu Aproximativ 20 de persoane a protestat miercuri seara in fața sediului PSD Sibiu, unde erau așteptați liderul social-democrat, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose. Liderii locali ai PSD au așteptat în sediu, dupa…

- Guvernul va sprijini cu fonduri de la buget construirea unui spital județean nou la Sibiu, a declarat premierul Mihai Tudose. Premierul Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, au facut miercuri o scurta vizita la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Sibiu. …

- Discuțiile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat joi președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea.…

- Primul-ministru Mihai Tudose, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Sanatatii Florian Bodog si vicepremierul Marcel Ciolacu au ajuns la sedinta Consiliului National al Federatiei sindicale Sanitas. Dupa discutiile cu cei patru lideri PSD, sindicalistii de la Sanitas au anuntat ca nimeni…

- Guvernul pastreaza ca prioritați Sanatatea, Educația și Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marți, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii ''Sfanta Maria'' Iași. Contractul — reprezentând…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose ar fi avut o intalnire secreta, departe de ochii presei, in contextul in care, potrivit unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis ar putea respinge nominalizarea lui Paul Stanescu pentru…

- Romania e depopulata, migratia continua, natalitatea scade, declinul demografic continua. In plus, multe persoane, in special din mediul rural sau județele mai sarace, prefera sa traiasca doar din ajutorul social sau din șomaj și refuza sa accepte orice loc de munca afirmand ca nu sunt bine platite…