Organizatia PSD Pitesti i-a retras sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu

- In urma cu puțin timp, in cadrul unei ședințe extraordinare care a avut loc la sediul PSD Argeș, social-democrații au hotarat retragerea sprijinului politic pentru deputatul Catalin Radulescu. Decizia a fost luata dupa ce la Congresul Extraordinar al PSD, deputatul Radulescu a candidat pentru o functie…

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada. "Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost aceea de…

- FC Arges va primi sambata vizita celor de la Ripensia Timisoara, duel ce se anunta destul de interesant si foarte spectaculos. Emil Sandoi a analizat si el adversarul din meciul de sambata si a tras primele concluzii in acest sens. „Ripensia este o echipa puternica, dar cel mai important este ca…

- Procurorii DIICOT de la au descins joi dimineața la trei locații din Pitesti si Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv și ucidere din culpa. In dosar exista suspiciunea rezonabila ca suspectul din…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța achiziționarea pachetului majoritar, in proporție de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piața din Pitești, Costești și Curtea de Argeș. Grupul Solomed a fost inființat in 1997 și este unul dintre…

- Furnizorul de servicii medicale private MedLife a preluat pachetul majoritar de 80% din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. “Asa cum ne-am obisnuit actionarii, ne continuam accelerat planul de extindere si…

- In varsta de 49 de ani, Ionut Lupescu isi continua calatoria prin tara pentru a lua pulsul oamenilor care traiesc si muncesc pentru fotbal. Aflat in campanie pentru alegerile FRF de pe 18 aprilie, fostul mijlocas s-a intalnit azi cu factorii de decizie din Pitesti, locul din care au pornit spre…

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte. 19 dosare au indeplinit conditiile si au intrat automat pe buletinele de vot. De asemenea, au fost…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunta ca luni, 5 martie, a avut loc deschiderea sesiunii de prezentare a Studiului de fezabilitate din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014-2020“, finantat din Fondul de Coeziune prin…

- Din cauza temperaturilor foarte scazute inregistrate in ultimele zile, raul Argeș a inghețat. Fotografiile facute in aceasta dimineața, in jurul orei 10.20, pe segmentul de rau dintre ștrandul din Tudor Vladimirescu și barajul de la Pitești - zona Metabet, surprind pescarușii ce se deplaseaza pe gheața…

- Narcis Sofianu, consilier local piteștean și președinte al Ligii Aleșilor Locali din PNL Argeș, spune ca o gradina botanica in Pitești ar fi necesara și ar servi unui scop educativ. Din pacate, Sofianu e ...

- Tinerii bihoreni care doresc sa se inscrie intr-o institutie de invatamant militar se pot adresa Centrului Militar Judetean Bihor, Biroul Informare Recrutare. Oferta este foarte generoasa. Astfel, pentru invatamantul militar liceal sunt disponibile 480 de locuri, cate 120 de locuri la…

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 7, in localitatea Cotmeana din judetul Arges, unde un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. In urma accidentului, doua persoane au fost grav ranite, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN7 Pitesti - Ramnicu…

- Biroul Permanent al PSD Argeș, intrunit pe 22 februarie 2018, avand pe ordinea de zi soluționarea situației tensionate aparute in organizația PSD Ștefanești, a luat mai multe hotarari și anume dizolvarea Biroului Executiv PSD Ștefanești, sancționarea cu avertisment, conform statutului PSD, a primarului,…

- Marți, 20 februarie, procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul unei acțiuni vizand destructurarea…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- Ieri s-a intrunit Comitetul Executiv extins al PSD Arges. Prima tema pe ordinea de zi a fost legata de sprijinul acordat actualei conduceri a partidului. Serban Valeca a dorit sa vada daca se bucura in continuare de sprijinul organizatiilor, mai ales ca in ultima perioada au aparut diferite discutii…

- Vremea rea a dus la producerea mai multor accidente in Arges. Un astfel de eveniment s-a produs si in Pitesti. Astfel, un accident s-a produs pe Calea Bascov. O femeie a traversat pe trecerea de pietoni, numai ca acest lucru nu a scapat-o de la probleme. Aceasta a fost lovita de o masina condusa…

- Dupa doua zile halucinante, cu intalniri pe tema transportului public, la Stefanesti, acelasi transportul public e tot in criza. Deși primarița a anunțat ca a rezovat problema pentru sutele de calatori navetiști, la Pitesti nu se mai poate ajunge decat pe jos sau cu mașina personala. Jurnal de Argeș…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . UPDATE 16.20: Primarul Mihai Chirica…

- Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, a demisionat din functie, vineri, dupa ce organizatia judeteana a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luata cu 26 de voturi ”pentru”. Anunțul a fost facut de Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita. Social-democratii…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Alexandru Oprea, a demisionat din functie, dupa ce organizatia judeteana a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luata cu 26 de voturi „pentru”, a anuntat, vineri seara, Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita. Totodata, social-democratii…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 14 percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. 3 persoane au fost reținute.…

- Fonduri europene pentru teleormanenii care vor sa deschida mici afaceri in Economie / Teleormanenii si locuitorii din alte 6 județe din sudul țarii vor putea accesa fonduri europene in valoare de cel mult 170.000 de lei (aproximativ 36.000 euro), pentru a deschide mici afaceri, printr-un nou proiect…

- Doi barbati din municipiul Pitesti au fost retinuti pentru 24 de ore, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Citeste si: Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea…

- Fostul premier, Mihai Tudose, face noi declarații dupa demisia sa din urma cu o saptamana din Guvernul PSD-ALDE. Dupa ședința Comitetului Național Executiv al PSD de luni, deputatul a declarat jurnaliștilor ca și el iși dorește o rezolvare a problemelor cauzate de Declarația 600.

- Mihai Tudose a și-a dat demisia, in urma cu o saptamana, dupa ce i-a fost retras sprijinul politic, in urma unei ședințe a Comitetului Executiv Național. Fostul premier a spus, luni seara, dupa o alta ședința furtunoasa a PSD, ca a primit mesaje de la mai mulți lideri ai partidului.”Votam…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, intr-un interviu acordat Gandul.info. In opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul premier sa se…

- Mihai Tudose este cel de-al doilea premier pe care PSD in sacrifica in acest mandat. Liderii social-democrati au hotarat, luni seara, sa-i retraga sprijinul politic lui Tudose, motiv pentru care acesta a anuntat ca demisioneaza din functia de prim-ministru. Hotararea a fost luata in cadrul Comitetului…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneaza, dupa ce CEx al PSD i-a retras sprijinul politic. Este al doilea premier PSD care trebuie sa plece, in numai un an, tot dupa conflicte cu presedintele PSD Liviu Dragnea. CEx al PSD i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, cu 67 de voturi…

- Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic! In urma ședinței CEx din aceasta seara, s-a decis ca premierului sa-i fie retras sprijinul politic, urmand ca acesta sa iși depuna mandatul. Președintele PSD, Liviu Dragnea nu a facut nicio propunere clara in aceasta seara, el urmand sa iasa maine cu propunerea…

- UPDATE: Comitetul Executiv al PSD i-a retras luni seara sprijinul politic prim ministrului Mihai Tudose, dupa o ședința de peste 5 ore. Se pare ca acesta va demisiona in condițiile in care nu mai are susținerea partidului. UPDATE: Deputatul Catalin Radulescu a fost dat afara din ședința PSD, la cererea…

- Social-democratii s-au reunit luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat o intalnire pentru rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Dupa o sedinta…

- Alexandru Flavian Craciun, din Pitesti, judetul Arges, face tenis de performanta in scaunul cu rotile. Are la activ peste 30 de turnee internationale si, anul trecut, a castigat aurul la Turneul International de Tennis Sirius Open Zagreb, din Croatia, devenind astfel primul roman care castiga o competitie…

- In meciul fara manusi intre liderii PSD intervine si deputatul Catalin Radulescu. El cere o intrunire de urgenta a Comitetului executiv PSD pentru a se discuta schimbarea premierului Tudose.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si "flerul" sau politic sunt "prea revolutionare pentru unii". "Iata, ca inca o data, intuitia mea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus mai multe amendamente controversate la Codul penal și Codul de procedura penala. Printre modificarile susținute de 40 de parlamentari PSD se numara și impunerea unui prag de 200.000 de euro de la care fapta de abuz in serviciu devine penala. In expunerea de motive,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a semnat și a depus la Senat o propunere legislativa pentru modificare si completare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala si a Legii nr.286/2009 privind Codul penal prin care mituitorii ar putea scapa de pedeapsa daca iși recunosc fapta in maxim 6…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 28 pecheziții in județul Prahova și in București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, supranumit 'Mitraliera', recidiveaza” Dupa ce, la inceputul acestui an a spus ca oamenii legii ar trebui sa puna tunurile cu apa pe protestatarii care manifestau impotriva OUG 13, parlamentarul iese din nou la rampa. Desi s-a autpsuspendat cateva luni din PSD, Radulescu…

- Cinci mii de oameni care au adus lumanari, flori albe si drapelul Romaniei il asteapta pe Regele Mihai la Curtea de Arges. Printre ei sunt multi parinti care si-au adus copiii, in speranta ca vor intelege momentul istoric pe care-l traiesc, dar si un barbat care l-a cunoscut personal pe rege. …

- In aceste momente Trenul Regal trece prin Pitești.Mii de oameni au sosit in gara sa faca cu mana familiei indoliate. Trenul Regal a incetinit in mai multe stații pe drumul catre Curtea de Argeș și astfel programul a fost modificat.Ceremonia de inmormantare va incepe dupa…

- La ora 11:30 va pleca din Gara de Nord Bucuresti trenul IR 1785, suplimentat cu doua Sageti Albastre, cu sosiri in Pitesti la ora 13:26 si in Curtea de Arges la ora 14:29, avand opriri in toate statiile din parcurs conform mersului de tren, iar la ora 18:10 va pleca din Curtea de Arges trenul suplimentar…

- Firma din Argeș angajeaza șofer de TIR și basculanta, muncitori necalificați și muncitori calificați in construcții, electrician, electromecanic, inginer. Salarii avantajoase! Telefon: 0766 555 334