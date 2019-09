Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa In aceasta perioada , Organizația PNL Targoviște, este angrenata in acțiunea de strangere de semnaturi, pentru susținerea Post-ul PNL Targoviște anunța ca a reușit sa stranga 8000 de semnaturi pentru susținerea candidaturii la prezidențiale a președintelui Klaus Iohannis apare prima…

- Organizatia judeteana PSD a strans pana la aceasta data peste 6.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, din cele 20.000 cate trebuie adunate la nivelul judetului Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor PSD Vaslui, campania de…

- Intr-o intervenție la Romania TV, in contextul in care ALDE și-a anunțat ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu nu va mai candida la prezidențiale, Bogdan Chirieac a subliniat importanța scrutinului prezidențial pentru PNL care risca sa se prabușeasca in cazul in care președintele Klaus…

- PHOENIX. Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a efectuat de curand o vizita in Statele Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie, printre etapele din programul sau s-a aflat și un moment cu totul special. Samuel Caba a fost la sediul de campanie al Partidului Republican…

- PNL Suceava a dat startul campaniei de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei. Campania a fost inceputa de președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul PNL Suceava, Ioan Balan, care…

- Klaus Iohannis va ajunge sambata, la pranz, in Piata Universitatii. Presedintele vrea sa fie alaturi de liderii PNL in ziua in care liberalii care incep, sambata, campania de strangere de

- Reprezentantii PNL Brasov vot demara, sambata, campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis la presedintie, a anuntat presedintele filialei, Adrian Vestea.Potrivit acestuia, liberalii brasoveni au un target de 67.000 de semnaturi.Vestea…