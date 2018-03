Organizatia PNL Nehoiu a trecut la PMP Buzau – Comunicat de presa

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 27 martie, la ora 16.30, primarul Municipiului Calarași. Daniel Ștefan Dragulin, a convocat de indata ședința extraordinara a Consiliului Local pentru susținerea Declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. Momentul vine la exact 100 de ani de cand Sfatul Țarii, la Chișinau, adopta Declarația…

- Masuri de ultim moment dispuse de Politia Romana, dupa acuzatiile facute de Vlad Cosma, dar si dupa interpelarea la ministrul de Interne facuta de deputatul Andreea Cosma. Potrivit unui comunicat de presa, Politia a declansat un control intern pentru verificarea aspectelor semnalate la nivelul IPJ…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Ciutureanu , sculptor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1951); Anamaria Serban , sculptor (n. 1979); Catalin Stefan Ion aka Cheloo, membru al formatiei de hip-hop Parazitii (n. 1978); Constantin Dragusin , compozitor, muzicolog,…

- La aceasta ora, liderii PNL Buzau sustin o conferinta de presa. Printre problemele prioritare sunt programul dezastruos de guvernare al coalitiei PSD-ALDE dar si problemele locale de urbanism sau din CLM cu care se confrunta buzoienii.

- Primaria Municipiului Calarași se alatura, la fel ca și anii trecuți, celei mai mari mișcari de mediu reprezentata de ORA PAMANTULUI. Anul acesta, pe 24 martie, intre orele 20.30 și 21.30, oameni de pe intreg mapamondul vor stinge lumina timp de o ora. Din cauza vremii nefavorabile care se anunța, Primaria…

- Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, in calitatea sa de președinte, a convocat joi, 22 martie, la ora 16.00, Comitetul local pentru situații de urgența, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Asigurarea masurilor specifice pentru limitarea efectelor negative ale situației de urgența produsa…

- Un barbat și-a injunghiat ieri concubina la Ramnicu Sarat, dupa care a fugit și a ajuns in Focșani, unde s-a predat polițiștilor. „Aseara, in jurul orei 21.45, un barbat de 43 de ani, din Ramnicu Sarat, s-a prezentat la sediul IPJ Vrancea. Barbatul și-ar fi injunghiat concubina. Este intocmit…

- Festivalul international de poezie “Zilele Nichita Stanescu”, editia a XII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018, eveniment prins in calendarul activitaților dedicate sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, se va desfașura și in orașul de pe malul Borcei, la inițiativa Primariei Municipiului Calarași in parteneriat…

- Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, a primit vineri, 16 martie, vizita Excelenței Sale Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania. Motivul vizitei a fost acela de cunoaștere a municipiului Calarași și provocarile cu care acesta se confrunta, in vederea imbunatațirii relațiilor dintre…

- ANM a emis cod galben de vreme severa imediata pentru județele Argeș, Buzau, Dambovița și Prahova, valabil pentru intervalul cuprins intre 15:20 – 17:00. Fenomenele așteptate sunt: frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse de ploaie care vor cumula 15-20 l/mp. In județul Buzau…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Mititelu , om de afaceri (n. 1968); Andreea Radu , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1975); Aurel Carasel , autor si traducator de literatura SF (n. 1959); Gl.(r) Cristea Dumitru , f. reprezentant national in Consiliul…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca miercuri, la ora 12.24, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.7 pe scara Richter, la adancimea de 157,5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(41km), Covasna(45km), Slanic-Moldova(52km), Targu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura -Centrul Judetean BUZAU, tine la aceasta ora o conferinta d e rpesa pe tema: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA”. Potrivit directorului APIA Buzau – Claudia Stelea, in cadrul evenimentului de astazi se vor aborda subiecte precum:

- COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „Diversificarea activitatii SC NOX REAL TRANS SRL prin achizitia unor echipamente performante necesare activitatii noi de prestari servicii intretinere si reparatii auto” SC NOX REAL... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "PNL demonstreaza inca o data ca este aproape de nevoile oamenilor și le reprezinta interesele in fața abuzurilor actualei puteri. Sondajele de opinie din ultima vreme confirma acuratețea politicii pașilor marunți, adoptata de partidul nostru, in construirea unei opoziții eficiente și dure la o guvernare…

- Organizatia judeteana Brasov a PSD o sustine pe Roxana Minzatu pentru pozitia de vicepresedinte al partidului, din partea Regiunii Centru, propunerea fiind adoptata in unanimitate de Biroul Permanent Judetean, intrunit miercuri seara, potrivit unui comunicat de presa transmis Agerpres de biroul de…

- Organizatia judeteana Brasov a PSD o sustine pe Roxana Minzatu pentru pozitia de vicepresedinte al partidului, din partea Regiunii Centru, propunerea fiind adoptata in unanimitate de Biroul Permanent Judetean, intrunit miercuri seara, potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES de biroul de presa…

- Comunicat de Presa “Sunt informat. Traiesc Sanatos!” Campanie pentru sanatate Primaria Municipiului Turda și Primaria Comunei Tureni, in colaborare cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” și Societatea Romana de

- Comunicat. Stimați domni, stimate doamne, Demersul nostru, al presei timișorene, iși propune sa aduca in atenția autoritaților, organizațiilor media din țara și din strainatate, ONG-urilor care...

- Congres pentru Liviu Dragnea. Organizatiile PSD se intrec in rezolutii de „sustinere deplina si neconditionata” a sefului partidului Cu o saptamana inaintea Congresului PSD, social-democratii din tara isi declara deja sustinerea „deplina si neconditionata” pentru Liviu Dragnea, care anuntase ca va cere…

- Presedintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat la finalul Conferintei extraordinare a organizatiei judetene, care a avut loc sambata, ca cei 140 de delegati care vor participa la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie isi vor exprima sustinerea fata de Guvern, programul de…

- Membrii si liderii PSD s-au intalnit astazi in cadrul Conferintei Extraordinare pentru a stabili membrii delegati care vor merge pe 10 martie la congresul extraordinat al PSD ce va avea loc la Sala Palatului. Organizatia PSD Buzau va avea una dintre cele mai numeroase delegatii din tara din care vor…

- Comunicat de presa. ”Ca urmare a informațiilor false/incomplete aparute in presa referitor la validarea candidaturilor depuse pentru o funcție in cadrul CEJ PMP, va transmitem punctul oficial de vedere al Comisiei de Organizare și Desfașurare a Alegerilor. Pana la data limita de depunere a candidaturilor,…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR. "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia juridica a PNL sa demonteze insailarea de extrase din presa care a stat la baza propunerii de revocare formulate de ministrul Justitiei. De…

- Deputatii Consiliului orasenesc Cernauti au votat un proiect de decizie privind arborarea drapelului nationalistilor ucraineni, in rosu si negru, in locurile publice din Cernauti cu ocazia sarbatorilor nationale si utilizarea obligatorie a limbii ucrainene in toate domeniile de activitate, conform…

- La mai puțin de 24 de ore de la momentul dobandirii personalitații juridice, Partidul „Pro Romania” anunța ca, urmare a dorinței mai multor simpatizanți locali, iși va deschide o noua filiala, in județul Vaslui. Fondatorii celui mai nou partid de pe scena politica actuala – Daniel Constantin, Victor…

- Actrita Jennifer Aniston a anuntat ca divorteaza de Justin Theroux dupa doar 3 ani de casnicie. Anuntul a fost facut chiar de vedeta printr-un comunicat de presa si le-a cerut jurnalistilor si fanilor sa ii respecte intimitatea.Jennifer Aniston si Justin Theroux si-au inceput relatia…

- Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL, sustine ca modificarile frecvente ale Codului fiscal produc daune inestimabile economiei Romaniei si atrage atentia ca sistemul fiscal-bugetar va crapa din cauza peticelilor pe care guvernul le face in acest domeniu. „In anul 2015 se construise,…

- ANI a transmis un comunucat de presa din care reiese faptul ca Daniel Lambru, consilier local municipal si director al Centrului de Zi si de Noapte, in perioada 2013-2017 s-a aflat in incompatibilitate. “In perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 și 16 august 2016 – 18 iulie 2017, a deținut simultan…

- Marți, 13 februarie 2018, a avut loc la Calarași seminarul regional “Impreuna pentru dezvoltarea durabila”, la care au participat reprezentantii institutiilor publice locale si ai societatii civile din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din…

- Joi, 15 februarie 2018, ora 12:30, la sediul Academiei Romane va avea loc conferinta de presa dedicata semnarii si lansarii protocolului de colaborare dintre Academia Romana si Institutul Cultural Roman. Vor participa: - acad. Cristian Hera, presedintele Academiei Romane - acad. Victor Spinei, vicepresedinte…

- Consiliul Local Calarași a aprobat, in ședința extraordinara, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Calarași pe anul 2018, precum și estimarile pentru anii 2019-2021, bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul propriu al municipiului…

- Comunicat de presa Partidul Miscarea Populara, prin presedintele Claudiu Iorga Palaz, a instiintat institutiile abilitate ale statului, respectiv Agentia Nationala de Integritate si Ministerul Afacerilor Interne, asupra situatiei prefectului judetului Constanta, Ioan Albu, care incalca prevederile Legii…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la miezul noptii, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 00:32, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127,6 kilometri…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au…

- In urma a 15 perchezitii efectuate in judetele Buzau si Galati de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale - I.G.P.R., a fost destructurata o grupare infractionala formata din 12 persoane, banuita de operatiuni…

- DECLARATIE DE PRESA‚ A PRIM-VICEPRESEDINTELUI PNL, RALUCA TURCAN: GUVERNUL DANCILA, O PRIMA MINCIUNA DEJUCATA! Luni, in timpul discursului din Parlament, doamna Dancila promitea renuntarea la formularul 600. Nu amanare, ci renuntare! Astazi, in timpul primei sedinte de guvern, doamna Dancila a anuntat…

- In data de 26.01.2018, Platforma Civica naționala „IMPREUNA” a facilitat in județul Buzau organizarea unei dezbateri publice pe tema propunerilor puse in discuție de Ministerul Educației Naționale pentru planurile – cadrul privind invațamantul liceal. Parinti, profesori si liceeni au fost invitați sa…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in dimineața zilei de vineri. Seismul a avut loc la ora 8:21, in zona seismica Vrancea, cu epicentrul in judetul Buzau, la 21 km nord-est de orasul Nehoiu.

- Romania, ZGUDUITA de CUTREMUR! S-a produs in urma cu puțin. Este al doilea ca marime din acest an. Un cutremur de pamant s-a produs vineri dimineata, in zona seismica Vrancea, cu epicentrul in judetul Buzau, la 21 km nord-est de orasul Nehoiu. Cutremurul s-a produs la ora 8.21 si a avut magnitudine…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA marcheaza ziua de 24 IANUARIE si implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane prin manifestari si evenimente culturale-artistice, organizate in garile Iasi si Bucuresti Nord. In Sala Mare a Garii Iasi se va desfasura, incepand cu ora 12:15, programul…

- Avand in vedere Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut, in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, in perioada 04.12.2017 -15.01.2018 inspectorii de munca au efectuat actiuni de informare a unui numar de aproximativ…

- Formarea culturii democratice a elevilor constituie una dintre dimensiunile moderne și de actualitate a invațamantului romanesc, racordat la cel european. Competențele democratice și interculturale reprezinta capacitatea de mobilizare și de utilizare a unor valori, atitudini, aptitudini și cunoștințe…

- Liderii PSD decid astazi, in CEx, cine va fi propus premier Liderii PSD se vor reuni marti, la ora 11.00, in sedinta CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat…

- Presa locala preluata de cea centrala a relatat ca actualul șef al Poliției Române Bogdan Despescu fusese promovat șef al poliției județului Prahova de catre Roberta Anastase, cea care ocupa în timpul guvernarii Boc, funcția de președinte al Camerei Deputaților. Dupa ce a fost destituit,…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, va susține miercuri, 10 ianuarie, de la ora 10.00, o conferința de presa la sediul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Medico - Militara „Cantacuzino”. Legea pentru aprobarea OUG 66/2017, prin care s-a infiintat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Comunicat de Presa Intrucat se executa lucrari de modernizare la intrarea in Salina Turda sitiuata pe str. Salinelor, pentru o perioada de 6 luni, pentru transportul turiștilor

- In legatura cu informatiile propagate in spatiul public, conform carora Primaria Municipiului Bucuresti nu ar fi respectat legea atunci cand a prelungit contractul de delegare a serviciului de iluminat public, Biroul de Presa al Primariei Capitalei este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Contractul…