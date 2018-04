Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a respins miercuri o propunere a Rusiei de a ancheta cu Marea Britanie cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in care Londra si Moscova se acuza reciproc, transmite AFP. "Din nefericire, nu am putut obtine doua treimi…

- Seful Serviciului rus de Informatii Externe (SVR) Serghei Nariskin acuza direct Marea Britanie si Statele Unite de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal. Aceasta acuzatie a fost lansata pe fondul unei solicitari facute de Uniunea Europeana la adresa Rusiei sa colaboreze la ancheta deschisa…

- Delegatia britanica a calificat drept 'perversa' propunerea rusa privind o ancheta comuna in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, in cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea Rusiei,…

- Delegatia britanica a calificat drept 'perversa' propunerea rusa privind o ancheta comuna in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, in cadrul unei reuniuni extraordinare a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, la cererea…

- Reprezentanța britanica in Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) a calificat drept „perversiune” propunerea Rusiei de a investiga in comun otravirea fostului ofiter GRU si a fiicei sale in Salisbury din Marea Britanie, se arata in mesajul reprezentanței postat pe Twitter. „Propunerea…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, Ovidiu Raețchi, a afirmat ca era evident ca judecatorii CCR vor decide ca este neconstituționala comisia de ancheta a SPP, in condițiile in care exista deja o comisie permanenta in Parlament care are acea specializare. De asemenea, deputatul PNL a adaugat ca…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP. Presedintele Consiliului Executiv al OIAC a…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, transmite AFP. Presedintele Consiliului Executiv al OIAC a primit…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni miercuri pentru a lua in discutie acuzatiile Marii Britanii impotriva Rusiei, considerata responsabila de otravirea fostului...

- Fostul presedinte Traian Basescu, a declarat, marti, ca judecatorii CCR au procedat ”absolut corect” cand au admis sesizarile PNL si USR referitoare la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii sefului SPP, Lucian Pahontu, deoarece acest serviciu este sub controlul CSAT.

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press.

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press, conform news.ro.O lista de intrebari - despre…

- Politia britanica a anuntat, miercuri, ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au intrat pentru prima oara in contact cu agentul neurotoxic ”Novicioc” la domiciul acestora din orasul Salisbury, informeaza site-ul cotidianului The...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca,…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- procurorii fac cercetari pentru infractiunile de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si delapidare Dosarul tepelor cu bilete de avion a ajuns la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, vizata fiind agentia de turism Medin Tour, care a avut sediul in zona centrala…

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Moscova considera ca pozitia statelor membre UE privind cazul Serghei Skripal, fostul agent rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic de uz militar, este una una imprevizibila si agresiva, a declarat, sambata, Kremlinul.

- Donald Trump l-a sunat marti pe Vladimir Putin pentru a-l "felicita" pentru realegerea in functie, o convorbire telefonica in care cei doi lideri au evocat "o posibila intalnire la cel mai inalt nivel", dar nu si otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, scrie AFP.

- In Marea Britanie au sosit, luni, expertii internationali de la Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice care vor primi, pentru a efectua teste, esantioane ale substantei folosite pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale Iulia.

- Ministrii de Externe ai statelor membre UE au cerut Rusiei, luni, sa raspunda intrebarilor privind folosirea unui agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, condamnand atacul care a avut loc in orasul britanic Salisbury, informeaza site-ul EUObserver.com si agentia Reuters.…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Avem dovezi ca in cursul ultimilor zece ani, Rusia nu doar a efectuat lucrari de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a si acumulat si stocat agentul Noviciok. Maine, experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice vor veni in Marea Britanie.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…

- Citatiile judiciare au fost adresate Organizatiei Trump, fiind un nou pas spre aducerea investigatiei mai aproape de actualul lider de la Casa Alba. Nu este clar care este sfera de incidenta a ordinelor judiciare care vizeaza activitatile Organizatiei Trump, o asociatie care include toate companiile…

- Poliția britanica a lansat o ancheta privind o posibila crima in cazul rusului Nikolai Glushkov, gasit spanzurat in apartamentul in care locuia in Londra, scrie BBC News. Nikolai Glushkov a fost gasit mort in apartamentul sau din zona New Malden din Londra , pe 12 martie, iar polițiștii spun ca familia…

- Cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a fost trecut pe agenda summitului Uniunii Europene programat pentru 22-23 martie la Bruxelles, a indicat vineri o sursa europeana pentru AFP.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a indicat ca Rusia nu a declarat niciodata organizatiei stocurile de agent neurotoxic Noviciok, relateaza vineri agentia DPA. Potrivit OIAC, nici un organism guvernamental nu a inregistrat vreodata arma chimica respectiva. Daca Rusia…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a indicat ca Rusia nu a declarat niciodata organizatiei stocurile de agent neurotoxic Noviciok, relateaza vineri agentia DPA. Potrivit OIAC, nici un organism guvernamental nu a inregistrat vreodata arma chimica respectiva. Daca Rusia a produs agentul…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Dumitru Coarna a declarat joi, la Constanta, ca este convins ca lucrurile in cazul de la Vaslui vor fi asezate "intr-o logica judiciara corecta, iar raspunderea penala va fi raportata la probe". "Acel participant la trafic nu era pentru prima oara cand conducea fara permis. Nu a raspuns somatiilor…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat masuri foarte dure împotriva Rusiei, dupa cazul spionului rus Serghei Skripal, otravit cu o substanța neurotoxica. 23 de diplomați ruși identificați drept agenți secreți nedeclarați sunt expulzați.

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Politia britanica efectueaza o ancheta de mare amploare pentru a incerca sa faca rapid lumina asupra otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal, in continuare in stare "critica", a anuntat sambata guvernul de la Londra care se pregateste de lupta in cazul implicarii Moscovei, relateaza AFP.…

- Ancheta din Marea Britanie in cazul fostului spion rus atacat cu gaz neuro-toxic se extinde. Investigatorii exhumeaza corpurile sotiei si al fiului lui Serghei Skripal, care au murit in 2012, respectiv 2017 - pentru a le autopsia.

- Aflat intr-o vizita in Etiopia, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ”toata povestea” cu otravirea in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal reprezinta ”niște istericale”. El susține ca acuzațiile la adresa Rusiei privind implicarea in aceasta crima sunt neintemeiate…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Serghei Skripal, un rus in varsta de 66 de ani, condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, este in stare grava dupa ce a fost expus la o substanța necunoscuta. Cazul amintește de cel al lui...

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat miercuri ca studiaza toate ''alegatiile credibile'' recente privind utilizarea de arme chimice in Siria, in timp ce, potrivit unor rapoarte, arme toxice ar fi desfasurate de catre regim, relateaza AFP. ''Alegatiile recente referitoare…

- Medicii care nu i-au acordat ajutorul cuvenit tinerei din Drochia decedate la inceputul lunii noiembrie au fost pedepsiți, a anunțat astazi premierul Pavel Filip, citat de NOI.md. Cu toate acestea, șeful Executivului s-a declarat nemulțumit de rezultatele anchetei, intrucit, spune el, a fost tergiversata.…

- A trecut aproape un an de la data in care peste 20 de politisti aflati in subordinea fostului comandant al Politiei Lupeni, Danut Mocanu, l-au reclamat la Ministerul Afacerilor Interne pentru o serie de abuzuri grave. Ancheta efectuata a ramas fara urmari pentru comisarul sef.