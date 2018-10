Organizația Municipală PNL Deva și-a ales noul Birou Politic Sambata, 13 Octombrie 2018, a avut loc ședința Comitetului de Coordonare Locala al organizației PNL Deva, ocazie cu care liberalii deveni și-au ales membri noului Birou Politic Local. La ședința de alegeri au participat 107 liberali, pentru funcțiile Biroului Politic Local depunandu-și candidatura 41 de membri. In urma procesului de votare au fost aleși doi prim-vicepresedinți, opt vicepresedinti, 16 membri și 15 membri supleanți. In urma procesului de votare, din numarul total de 107 voturi, 101 au fost valabil exprimate și 6 au fost nule. Repartizarea voturilor pentru candidați… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro In urma procesului de votare, din numarul total de 107 voturi, 101 au fost valabil exprimate și 6 au fost nule. Repartizarea voturilor pentru candidați…

Stiri pe aceeasi tema

- Competitia, exclusiv 3 D, a avut loc in padure, pe un traseu de 24 de tinte, toate la distante necunoscute. La 20 dintre tinte s-au tras cate doua sageti, la celelalte cate una. La linia de tragere s-au reunit circa 70 de arcasi din Oradea si judetul Bihor, plus invitati din Cluj, Deva, Turda,…

- Circulatia pe autostrada A1, pe sectorul de aproximativ 15 kilometri cuprins intre Soimus si Simeria, se va inchide incepand de luni, pana la jumatatea lunii noiembrie, pentru lucrari la jonctiunea cu lotul IV al autostrazii Lugoj ndash; Deva, timp in care traficul de pe ambele sensuri de mers va fi…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 5 septembrie 2018, intre orele 10:00-11:00, se va desfașura un exercițiu național de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor de alarmare publica. Pe timpul exercițiului, vor fi…

- Valabil de la : 24-08-2018 ora 17:35 pana la : 24-08-2018 ora 18:45 In zona : Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Calan, Simeria, Hațeg, Pui, Rau de Mori, Santamaria-Orlea, Bretea Romana, Salașu de Sus, Ghelari, Teliucu Inferior, Oraștioara de Sus, Boșorod, Densuș, Bacia, Totești, Rachitova,…

- Siguranța rutiera este o problema societala de importanța majora, iar acest concept vast este de fapt unul strans legat de cel de spirit civic și responsabilitate cetațeneasca și insumeaza conduite, atitudini, valori, norme și aptitudini de condus defensiv, respect in trafic, implicare și umanitate,…

- Sute de oameni si utilaje au lucrat in ultimul an si jumatate la excavarea „Dealului Liliecilor”, pe unde va trece un sector din Autostrada Lugoj - Deva. Drumarii au explicat in ce consta complexitatea proiectului.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi intrerupta astazi pe Autostrada A1 pe tronsoanele Sibiu – Deva si Timisoara – Arad, pentru a permite efectuarea lucrarilor de reparatii a carosabilului, astfel: – Autostrada A1 Sibiu…

- Sunt restrictii de circulatie, luni, pe Autostrada A1 intre Sibiu si Deva si intre Timisoara si Arad, unde au loc lucrari de reparatii, politistii recomandand prudenta in zonele afectate.