- Claudia Pavel, fosta Cream, a fost eliminata de la show-ul Exatlon Romania. Sora sa a comentat despre cele intamplate cu artista la concursul respectiv. Claudia Pavel, care a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici in Republica Dominicana , a fost una dintre concurentele din echipa faimoșilor…

- Secretarul juridic al Primariei Motru, Gina Stroescu, a primit calificativul „foarte bine" de la Consiliul Local, in ciuda faptului ca primarul Gigel Jianu este nemultumit de activitatea acesteia. Viceprimarul PSD Cosmin Morega a sp...

- Un centru de pregatire a medicilor care vor acorda ajutor persoanelor in etate ar putea fi deschis la Chișinau.Despre acest lucru au discutat astazi primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, și edilul municipiului Iași, Mihai Chirica, aflat in vizita de lucru la Chișinau.

- O mutare de ultima ora a avut loc in Comitetul Executiv al PSD. Actualul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui Ionuț Mișa a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta funcție in Guvernul Ponta.

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat, joi, ca municipalitatea va initia un proiect de hotarare pentru ca Imnul de Stat al Romaniei sa rasune in scolile din oras in fiecare dimineata, transmite corespondentul Mediafax.

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept "ocupatie temporara rusa" conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru "un

- Mariana Gheorghe ar fi trebui sa ramana la sefia Petrom pentru ca rezultatele de-a lungul timpului o recomanda, iar daca aceasta a ales sa demisioneze ar fi trebuit inlocuita cu un manager roman, a declarat, joi, ministrul Energiei, Toma Petcu. "Noi ne-am dori un manager care sa inteleaga…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmit AFP si Xinhua. ''Camera inferioara nu a acordat votul de încredere guvernului'', a declarat presedintele…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat, pentru AGERPRES, ca va incepe inventarierea cainilor din oras, pentru a afla cine sunt detinatorii raselor considerate a fi periculoase, dupa ce, duminica dimineata, trei persoane au ajuns la spital, fiind muscate de doi caini care au reusit sa…

- Deputatul PSD Roxana Minzatu si-a prezentat bilantul in ceeea ce priveste activitatea de parlamentar anul trecut. „A fost un an destul de complicat 2017, iar pe temele pe care eu mi-am facut campanie, am organizat dezbateri pe tema uceniciei, a legii mestesugaresti, pe teme de sanatate sau start-up”.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca el inca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel dupa ce a fost intrebat despre declaratiile deputatului PSD Catalin Radulescu, care a cerut intrunirea de urgenta a CEx al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local ‘pierde’ 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. ‘Marea…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, considera ca PSD trebuie sa faca "o miscare inteligenta" si sa schimbe conducerea, astfel incat sa poata fi recuperati "pasii pierduti" in 2017. Intrebat luni la RFI daca PSD trebuie sa continue cu actuala structura de conducere, Chirica a declarat: "Avand…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, susține in tabara social-democrata este nevoie de un Congres extraordinar pentru a se schimba echipa de conducere. Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni „ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs,…

- Orasul IASI este nominalizat la categoria „orasul anului pentru dezvoltarea industriei IT & Outsourcing din Europa Centrala si de Est (in afara Poloniei)". „Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost invitat de organizatori sa fie membru al juriului si in plus va avea ocazia sa prezinte intr-o sesiune…

- Procurorul general Augustin Lazar considera ca pot fi gasite solutii pentru toate problemele din sistemul judiciar, desi va exista in continuare un „context complicat”, declarand, la iesirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca noua conducere a institutiei va putea face lucruri…

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat vineri amenintarea ca va reduce asistenta acordata tarilor care au votat la Adunarea Generala ONU impotriva deciziei sale privind statutul Ierusalimului, dar lideri ai tarilor arabe au declarat ca nu se tem, explicand ca nu primesc ajutor gratuit.

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a criticat dur bugetul alocat Regiunii de Nord Est la capitolul investiții, pentru anul 2018, adica aproximativ 5 la suta din totalul investițiilor pe regiuni. Acesta a spus ca responsabilitatea le aparține parlamentarilor din Regiunea de Nord Est. Mihai Chirica a mai…

- Consiliul Judetean Dambovita s-a reunite joi, la primele ore ale diminetii in sedinta extraordinara. Pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterii si votului, 20 de proiecte de hotarare. La punctul cinci de pe ordinea de zi s-a regasit proiectul de hotarare privind transmiterea imobilului – teren si constructie…

- Constantin Budescu, fotbalistului anului 2017 in ancheta GSP, și-a spus parerea despre faptul ca Nicolae Dica l-a pus pe primul loc pe Mihai Pintilii, iar capitanul Florin Tanase nici nu l-a votat. A explicat cum reușește sa treaca peste criticile patronului Gigi Becali. - Dica l-a votat pe Pintilii…

- Primaria Capitalei va prelua de la Consiliul Local Sector 1 in administrarea CGMB Parcul Garii de Nord, in vederea construirii unei parcari subterane, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta de marti.Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 39 de voturi „pentru” si 11 voturi „impotriva”.…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

- "Pe paginile liderilor dumneavoastra, domnule Popescu, (n.r. aflat in studioul Antena 3 alaturi de Stefanescu) sunt niste injuraturi de la liberalii vostri (...), noi doar le monitorizam. Atat facem. Sa vedem ce se mai intampla pe pagina doamnei Turcan. La Orban este jihad, nu vreau sa zic ce este…

- Institutului ”Cantacuzino” trece in subordinea Ministerului Apararii Nationale. Deputatii au aprobat miercuri seara proiectul de lege pentru adoptarea OUG nr. 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si…

- Anchetatorii au refacut firul evenimentelor de seara trecuta, cand o tanara de 25 de ani, din Craiova a fost impinsa, aparent fara motiv, in fața metroului. Suspecta, o femeie de 36 de ani, a fost reținuta, dar a refuzat sa-și motiveze gestul.

- Dupa o intervenție a deputatului USR Stelian Ion, deputata ALDE Steluța Cataniciu a rabufnit și l-a taxat pe acesta: ”Ar trebui sa fiți atent!”. [citeste si] Iata cum a decurs dialogul, pe un ton ridicat: Steluța Cataniciu: ”A ramas adoptarea, la articolul 38 s-a votat ca adoptarea…

- Deputatii au dat luni vot final la proiectul privind modificarea Legii 303 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore de dezbateri. Au votat in favoarea proiectului 179 de deputati, iar impotriva 90, informeaza…

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa Florin Iordache (PSD), va discuta joi o propunere facuta de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) privind infiintarea unei Sectii speciale pentru investigarea "infractiunilor din Justitie", adica cele comise de judecatori si procurori.…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, declara, la RFI, ca nu e nevoie de un miting al PSD, argumentand ca nu exista inca o definitie a statului paralel. In opinia sa, PSD trebuie sa-l indeparteze de la conducere pe Liviu Dragnea, despre spune ca a viciat partidul si dogmatic, si administrativ, informeaza…

- Senatul SUA a aprobat sambata o masiva reforma fiscala, ceea ce inseamna ca republicanii si Donald Trump sunt mult mai aproape de scopul lor, acela de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari, in conditiile in care efectele asupra americanilor de rand vor fi si bune si rele, noteaza…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Plenul Senatului a votat, miercuri, bugetul institutiei pe anul 2018, care este in suma de 195.336.000 lei, cea mai mare parte a banilor mergand spre salarii, și anume 144.967.000 de lei. Bugetul a fost votat cu 63 de voturi pentru, 6 abtineri si 13 voturi impotriva. Astfel, potrivit deciziei plenului,…

- Prin referendumul care a avut loc în municipiul Chișinau, locuitorii capitalei au dat o lecție întregii clasei politice și semnalul sa plece de la guvernare. Declarația a fost facuta de primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, în cadrul emisiunii „În…

- „Sa isi dea demisia, degringolada in care se zbate Romania astazi si PSD de astazi i se datoreaza 100-. Trebuie sa-si dea demisia pentru a nu fi demis. Romania este intr-un haos evident, si politic, si administrativ, si nu cred ca haosul poate sa guverneze in momentul de fata", a spus Mihai Chirica.…

- HAI CU GUNOIU’… Toti primarii vasluieni au votat pentru ca fosta locatie a gropii ecologice de la Perieni, lucrare abandonata in urma cu sase-sapte ani de zile, sa devina locatia gropii de gunoi temporare, incepand de anul viitor. In conditiile in care Braila nu mai primeste masinile cu gunoi de la…

- Reprezentanții societații civile au lansat un apel prin care cer ca negocierile dintre Republica Moldova și Ucraina in cazul Acordului de Funcționare a Complexului Hidroenergetic Nistrean sa fie publice și transparente

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, i-a cerut astazi, in plenul sedintei extraordinare de consiliu local, demisia liderului PSD, Liviu Dragnea. Edilul a afirmat ca Romania se afla pe o tendinta de descrestere si a adus drept sprijin in afirmatiile sale cresterea indicelui ROBOR si devalorizarea monedei…

- Referendumul organizat duminica, 19 noiembrie, pentru revocarea din funcție a primarului general al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, nu va fi validat, ca urmare a numarului scazut de cetațeni care s-au prezentat la urne. Mai jos vedeți cum au votat sectoarele și suburbiile Capitalei. PENTRU revocarea…

- Astazi, 19 noiembrie, are loc referendumul local privind revocarea primarului general Dorin Chirtoaca. CEC a anunțat ca s-au tiparit 632 104 buletine de vot. Ca Dorin Chirtoaca sa fie demis, cel puțin 163 570 de oameni ar trebui sa voteze „Pentru” . Ca referendumul sa fie validat,…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat, astazi, ca din punct de vedere institutional va sprijini toate manifestarile pe care Guvernul intentioneaza sa le organizeze in teritoriu. Edilul a confirmat ca este posibil ca sedinta de guvern de la Iasi, prilejuita de manifestarile dedicate Centenarului…

- „Nu acumulam patrimoniu ca sa avem pe ce cheltui. Trebuie sa acumulam un patrimoniu pe care sa-l punem in slujba comunitatii. (...) Sper ca vom reusi sa conturam si mai bine contributia Iasului la momentul Centenar", a comentat primarul Mihai Chirica. Casa din str. Cuza Voda nr. 41 este cunoscuta iesenilor…

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca institutia pe care o conduce va ataca in instanta Codul Fiscal. ”Mergem pe caile prevazute de Constitutie, Avocatul Poporului si vom cere sprijinul altor institutii care pot contesta aplicarea unei legi, Inalta…

- Primaria Iasi va ataca in instanta ordonanta de urgenta aprobata de Guvern prin care se modifica Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2018. Declarația a fost facuta de primarul municipiului. Mihai Chirica va cere instanțelor sa nu se aplice ordonanța de urgența prin care s-a modificat Codul Fiscal.…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica a declarat ca municipalitatea va ataca continutul ordonantei care afecteaza autoritatile locale care nu au fost consultate si nu se mai poate vorbi de autonomie locala care este practic distrusa. Iasul va da in judecata Guvernul Romaniei. Mihai Chirica a vorbit de ceea…

- Comunicat. Conducerea CET Arad si CET Hidrocarburi solicita de urgenta sprijinul Guvernului, intr-o situatie extrem de delicata. Datoriile acumulate au ajuns intr-un punct in care este in pericol iminent sistarea...