- Peste trei milioane de persoane si-au pierdut viata in 2016 din cauza consumului excesiv de alcool, ceea ce reprezinta unul din 20 de decese la nivel global, a avertizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Aproximativ 10 milioane de persoane din lumea intreaga s-au imbolnavit de tuberculoza in 2017, iar epidemia este departe de a fi eradicata, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) dat marti publicitatii, relateaza dpa. Tuberculoza (TBC) este una dintre primele zece…

- Un barbat din cinci si o femeie din sase din intreaga lume dezvolta un cancer in decursul vietii lor si un barbat din opt si o femeie din unsprezece mor din cauza acestei boli, potrivit cifrelor unui raport publicat miercuri si citat de agentiile France Presse si EFE, informeaza AGERPRES . Cancerul…

- Aproape 3 din 4 romani petrec zilnic cel putin doua ore si jumatate pe zi in pozitia sezut, in fata computerului sau in fata televizorului. Concret, in Romania, 51% din romani nu se implica niciodata in activitati fizice, arata datele celui mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana,…

- Un caz confirmat de poliomielita a fost raportat în Papua Noua Guinee, potrivit guvernului si Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a decretat aparitia unei epidemii la 18 ani de la disparitia virusului bolii în acest stat din Pacific, informeaza