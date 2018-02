Stiri pe aceeasi tema

- Erorile in prescrierea tratamentelor nu fac rau doar pacientilor, ci sporesc si rezistenta la antibiotice, a avertizat vineri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul World Patient Safety Summit, desfasurat la Londra.

- Marea Britanie isi va alinia regulamentele la cele ale Uniunii Europene in anumite domenii, cum este industria auto, dupa ce tara va parasi blocul comunitar in 2019, a declarat vineri ministrul sanatatii britanic, Jeremy Hunt, citat de Reuters. Intr-un interviu pentru BBC, Hunt a spus…

- Numarul deceselor cauzate de virusul gripal crește, dar ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunța ca nu va fi declarata epidemie de gripa. Intrebata daca exista posibilitatea declararii unei epidemii, avand in vedere ca a crescut numarul celor care au decedat in urma gripei, Pintea a raspuns: „ In…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, la Realitatea TV, ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) este îngrijorata de situația din România privind vaccinarea și ca pentru ca deputații sa fie convinși sa voteze Legea Vaccinarii a

- Rujeola a invadat Europa, unde s-a inregistrat o crestere incredibila a cazurilor in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Ceea ce ne doare insa și ne intereseaza in mod direct pe noi romanii, este ca țara noastra se afla, din pacate, pe primul loc in…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- Crima impotriva umanitatii Reprezentantii Colegiului Pacienților (C.P.) din Romania avertizeaza astfel autoritatile nationale despre faptul ca Romania pune in pericol sanatatea intregii Europe prin utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea…

- Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment foarte critic, riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP, scrie agerpres.ro.

- Pacienții care-și cumpara medicamente din banii lor pe perioada internarii iși pot recupera foarte ușor cheltuiala. Pur și simplu trebuie sa prezinte bonul fiscal la managerul spitalului. Cu toate acestea, extrem de puțini recurg la aceasta soluție.

- Gripa amenința Romania. Numarul cazurilor de gripa au crescut cu aproape un sfert fața de saptamana trecuta. Pe fondul unor probleme de sanatate deja existente, gripa poate duce și la deces. A fost și cazul unui barbat de doar 40 de ani din Mureș. Obișnuim sa ducem pe picioare infecțiile respiratorii,…

- Sorina Pintea, noul ministrul al Sanatații, a vorbit, la Antena 3, despre probleme din sistemul santiar. Pintea, criticata de mulți medici pentru ca a vorbit, deschis, de la preluarea mandatului, despre hibele sistemului, a fost foarte critica cu ceea ce a gasit in noua sa postura.”Multe dintre…

- Rezistenta la antibiotice a crescut peste tot in lume, inclusiv in tarile dezvoltate, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit careia Romania este unul dintre statele in care consumul de antibiotice este in exces.

- O jurnalista de 54 de ani, grav bolnava, i-a transmis un mesaj disperat ministrului Sanatații, Sorina Pintea. „Cere-le tuturor prietenilor tai sa distribuie aceasta scrisoare, pana ajunge la Doamna...

- De doua zile auzim obsesiv un mesaj de la omeni din guvernul Dancila: nu va fi introdusa nicio taxa noua. Ministrul de finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, a repetat astazi mesajul transmis ieri de el și de premier.

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Sanatatii, Sorina Pintea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 19 voturi "pentru", 5 - "impotriva" si 3 abtineri. In cadrul audierilor, Sorina Pintea a aratat…

- Recent, a postat o fotografie pe pagina sa de Facebook, dar si un mesaj care i-a ingrijorat pe fani: "Ce este rotund, albastru si nu se deschide? Ochiul meu dupa un meci de volei...". Se pare ca barbatul s-ar fi accidentat la un meci de volei, pe care l-a jucat impreuna cu niste prieteni. Tuncay…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dăncilă va avea patru vicepremieri - Paul Stănescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Graţiela Gavrilescu (ALDE) şi Viorel Ştefan…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) transmite ca vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile este esențiala pentru protejarea sanatații populației. Jumatate din cele 38 de decese din cauza rujeolei din Romania au fost la copii cu varsta de sub 1 an, care nu puteau fi vaccinați.

- Totul despre antibiotice | Cand trebuie sa luam acest tip de medicamente si cand nu Rezistenta la antibiotice este o problema tot mai mare la nivel global. Aceasta apare, dupa cum stim, din cauza faptului ca oamenii au ajuns sa ia antibiotice chiar si in cazurile in care acestea nu au cum sa rezolve…

- Bugetele dedicate sistemului de sanatate au crescut in ultimii ani, dar simt si pacienții asta? Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, unul dintre inițiatorii proiectelor Magic Home si Magic Camp , vine in platoul Libertatea LIVE . Spitalele din Romania se confrunta cu mari lipsuri. Recent,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, in urma evaluarii situatiei internationale cu privire la circulatia virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat lista…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii, in urma evaluarii situatiei internationale cu privire la circulatia virusului polio supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca , a actualizat lista…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Mai putin de 2% dintre romani doneaza sange. Asta in conditiile in care Romania inca isi motiveaza donatorii cu recompense materiale, precum tichetele de masa si transportul gratuit. Țari in care nu se primește nimic in schimbul acestui gest omenesc pana la urma au un procent de donare mai mare. Spre…

- Municipiul Chișinau se bucura de prezența celor mai multi reprezentanți in actualul Guvern. TRIBUNA a realizat un material in care se refera la provenienta geografica a actualilor membri ai Executivului. Astfel, in Chișinau s-au nascut 4 membri ai Guvernului. Este vorba despre ministrul Finanțelor,…

- Tulburarile psihice generate de dependenta de gaming vor fi incluse, in vara, de Organizatia Mondiala a Sanatatii pe lista afectiunilor mintale. Dupa aceasta hotarare și pe masura ce...

- Specialiști au descoperit o noua cauza a respirației urat mirositoare: infecție cu paraziți. Recent s-au finalizat rapoartele unui studiu care a verificat ca paraziții și rezidurile toxice formate in stomacul unei persoane sunt un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor de putrefacție. Tocmai…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza "Despre hotie, crima, fente si floricele" si vorbeste despre cateva "fente" care au fost aplicate de "mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte". Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul unu a fost…

- Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video ("Gaming disorder") vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, la Geneva, un purtator de cuvant al acestei organizatii din cadrul ONU, informeaza AFP. Riscurile…

- Tot mai multi tineri și adolescenți devin dependenți de jocurile video. Problema este la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații include anul acesta, pentru prima data, dependenta de jocuri, pe lista tulburarilor psihice.

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis recent ca dependenta de jocuri video este o afectiune mentala, iar povestea pe care v-o prezentam arata ca unii oameni reactioneaza imprevizibil atunci cand sunt indepartati de aceasta activitate.

- Ajutor pentru viitorii medici care nu au un loc de munca, desi au obtinut punctaj de promovare la concursul de Rezidentiat din anii 2015-2017, asta sustine printr-un comunicat ministrul Sanatatii, Florian Bodog, s-a intalnit joi cu reprezentantii medicilor cu pricina. Ministrul i-a informat pe acestia…

- 40 de pasageri, care se deplasau din Anglia spre Moldova, au achitat un preț dublu pentru calatorie. In drum spre casa, autocarul in care se aflau s-a defectat in apropiere de capitala Cehiei, Praga. Problema a fost inlaturata timp de 14 ore.

- "Am auzit ca agricultura merge foarte bine. Domnul Petre Daea, prin simpla lui prezența, a fost intotdeauna un factor foarte placut pentru ca ne ține in priza și amuzați de multe ori. Vorbind serios, și domnul Fifor, prin cumpararea rachetelor Patriot, a facut ce a trebuit sa faca", a zis Tudor Carstoiu.…

- OMS ar putea introduce dependenta de jocurile video printre bolile mintale in urmatoarea editie a International Classification of Diseases, lista de patologii care va fi adusa la zi, va fi publicata anul viitor. Afirmatia o face revista New Scientist, care citeaza un expert al Organizatiei.

- Un studiu lansat recent de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca gripa sezoniera provoaca pana la 650.000 de decese anual, in toata lumea. In unele cazuri gripa sezoniera, o boala respiratorie contagioasa, cauzata de virusi gripali, poate duce la complicatii severe si chiar deces, avertizeaza…

- Potrivit unui studiu efectuat recent, telefoanele și Wi-Fi-ul nu duc doar la cancer, ci cresc șansele de avort spontan pentru femeile insarcinate cu aproximativ 50%. Aceasta cercetare a fost efectuata pe un eșantion de 913 femei insarcinate, in California, in diferite stadii ale sarcinii.…

- Pentru a nu face aceasta boala, Organizația Mondiala a Sanatații - OMS - recomanda ca, in sezonul gripal 2017-2018, 75% dintre persoanele in varsta sa fie vaccinate antigripal. In randul celor de varsta a treia exista cel mai mare risc de boli grave și decese.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a informat intr un raport ca o dieta in care sunt incluse multe citrice are rolul de a proteja inima de bolile cardiovasculare datorita continutului ridicat de potasiu si vitamina C, informeaza Agerpres.ro. Potasiul, un mineral electrolit care se regaseste in portocale,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) forul responsabil cu sanatatea publica la nivel global, a estimat ca la nivel global, prevalenta deficientei de zinc, este mai mare de 20%, apreciind ca aceasta reprezinta o afectiune extrem de importanta si îngrijoratoare

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnirea…

- Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, s-a declarat extrem de "șocat" de planurile Nestle de a concedia pana la 450 de angajați de la Centrul de cercetare a sanatații pielii Galderma din sudul Franței, deoarece unitatea a beneficiat de reduceri de impozite pentru cercetare, transmite…