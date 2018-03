Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP.Taxele vamale de 25% asupra importurilor de otel si de 10%…

- Premierul australian Malcom Turnbull a confirmat sambata ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Dpa. "Si-a luat angajamentul de a avea…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- UE pregatește un pachet de masuri de raspuns la taxele vamale introduse de Statele Unite la importurile de oțel și aluminiu. Adevarata lovitura ar putea fi insa nu taxarea motocicletelor americane sau a bourbon-ului, masuri planificate de UE, ci impozitarea veniturilor, nu a profiturilor ca in prezent,…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP.

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a anuntat ca SUA va impune…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a indulcit joi tonul cu privire la politicile comerciale ale Statelor Unite si a promis ca va da dovada de flexibilitate fata de „adevaratii prieteni“ ai SUA in ceea ce priveste instituirea de taxe pe importurile de otel si aluminiu.

- Directorul general Organizatiei Mondiale a Comertului, Roberto Azevedo, a cerut luni statelor membre ”sa previna caderea primelor piese de domino” ale unui razboi comercial si a avertizat ca exista riscul real al unei escaladari a barierelor comerciale si al declansarii unei recesiuni profunde, transmite…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial, anunta Agerpres.

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ca Uniunea Europeana va raspunde "adecvat" impunerii de taxe pentru importurile de otel si aluminiu anuntate joi de presedintele american, Donald Trump, relateaza agentia EFE. "Nu vom sta fara sa facem nimic in timp…

- ♦ Exporturile germane catre Rusia, o tara pe care mai multe state din UE si din NATO o privesc cu suspiciune si pe care Occidentul o pedepseste cu sanctiuni economice si financiare pentru ca a invadat Ucraina, au crescut cu 20% anul trecut si sunt asteptate sa creasca cu pana la 15% anul acesta.…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele…

- Roberto Azevedo, directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), si-a exprimat ingrijorarea fata de planul presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Directorul General al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Roberto Azevedo va efectua pentru prima data o vizita oficiala in Republica Moldova, in acest an. Despre acest lucru s-a vorbit in cadrul intrevederii, pe care a avut-o Dlui cu ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Ministrii comertului din tarile membre ale UE au convenit ca ar putea reactiona daca Statele unite vor impune tarife pe importurile de otel si aluminiu, relateaza Deutsche Welle. UE ar fi in curs de a elabora o lista cu produse americane care ar putea fi vizate, printre care sucul de portocale si…

- Statele Unite ale Americii au aprobat tarife controversate pentru masinile de spalat si panourile solare importate, scrie BBC. Miscarea este echivalenta cu politica lui Donald Trump, "America prima",...

- Coreea de Sud a transmis marti ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) impotriva deciziei autoritatilor SUA de a impune tarife de import la masini de spalat si panouri solare, in timp ce China a numit initiativa SUA "o reactie exagerata".

- Presedintele Iohannis a multumit din nou AJC pentru invitarea sa ca oaspete de onoare la Forumul Global al organizatiei, care s-a desfasurat la Washington in iunie 2017, si pentru acordarea prestigioasei distinctii "Light Unto the Nations". Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Purtatorul de cuvant al Executivului comunitar, Margaritis Schinas, a raspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecuta premierului Theresa May. In acest text, David Davis scria ca pregatirile Bruxellesului…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Rusia ar putea sa se retraga din Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), daca organizatia va aproba cererea UE pentru plata de catre Moscova a 1,39 miliarde de euro anual, din cauza restricției importurilor de carne de porc, a declarat primul adjunct al presedintelui Comitetului Economic al Consiliului…

- Pe 3 ianuarie 2018, UE va trimite solicitarea organismului de reglementare a diferendelor din cadrul OMC, ceea ce va duce la o noua runda de dispute.In februarie, Organizatia Mondiala a Comertului a dat inca o data castig de cauza Uniunii Europene in disputa sa cu Rusia, care are drept…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior, au discutat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Una dintre temele discutate a vizat consolidarea…

