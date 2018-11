Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia pentru o Societate Deschisa a lui George Soros a anuntat luni ca a decis incetarea activitatilor sale in Turcia, la cateva zile dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat pe miliardar...

- Presedintii Rusiei si Turciei au celebrat ieri, in Turcia, depasirea unei etape-cheie in construirea strategicului gazoduct care leaga cele doua tari via Marea Neagra si ilustreaza apropierea Ankarei de Moscova. In cursul unei ceremonii cu mare pompa la Istanbul, cei doi sefi de stat au asistat, via…

- Reuniunea de la Istanbul cu Rusia, Turcia, Germania si Franta la masa, a adus liniile de forta ale unei paci separate pentru Siria, posibila prin acomodarea intereselor strategice rusesti si turcesti cu cele europene.

- MAI: Pedepse pentru infractiuni legate de procesul electoral Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI, Foto: mai.gov.ro Sectiile de vot pentru referendumul de modificare a Constitutiei în sensul de redefinire a familiei s-au deschis de doua ore, dupa o prima zi încheiata cu o…

- Reprezentanții MAI arata ca un barbat din București a incercat sa fuga cu 80 de buletine pe care le-ar fi luat de pe o masa din secția de votare. Barbatul a fost prins imediat de jandarmii care pazeau secția, scrie Mediafax.„O membra a biroului electoral dintr-o secție din București a sesizat…

- Uniunea Salvați Romania spune ca Jandarmeria Romana a devenit un instrument care face propaganda pentru Liviu Dragnea. Reacția formațiunii politicie vine dupa ce, la aproape o luna dupa protestul de pe 10 august, Jandarmeria Romana a depus o plangere la DIICOT reclamand o tentativa de lovitura de stat.…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- Potrivit publicatiei, cei 56 fac parte din randul a 89 de persoane a caror arestare a fost ordonata in cadrul unei investigatii intreprinse de catre procurori din Istanbul. De la puciul din 2016, in care si-au pierdut viata 250 de persoane, autoritatile au procedat constant la astfel de masuri…