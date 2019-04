Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva In data de 30 aprilie 2019, salariații de la stat vor beneficia, pe langa zilele libere acordate cu ocazia Paștelui și a Zilei Muncii, de o zi libera suplimentara, astfel incat sa se faca o punte intre aceste sarbatori, iar bugetarii sa poata sta acasa timp de șase zile. Masura a fost…

- Administratia Donald Trump a acuzat, marti, Rusia si China ca dezvolta arme antisatelit, generand riscuri privind izbucnirea unui conflict spatial, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Specialisti din 25 de tari, inclusiv din China, Rusia si Statele Unite, s-au adunat de luni, la Geneva,…

- Pentru urmatorul buget al UE din perioada 2021-2027, Comisia propune un nou program special conceput, in valoare de 4 miliarde de euro, menit sa capaciteze și sa protejeze consumatorii și sa permita unui numar mare de intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene sa profite pe deplin de o piața…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius-Constantin Budai, a participat, la New York, la cea de a 63-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii (CSW) a Organizatiei Natiunilor Unite, in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. Potrivit…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Reprezentanta UNICEF in Romania organizeaza miercuri conferinta 'Promovarea consultarii si participarii copiilor, o prioritate a Romaniei in cadrul Presedintiei Consiliul Uniunii Europene'. La evenimentul care are loc la sediul Ministerului Muncii si…

- Ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor a fost adoptata marti de Guvern insa pentru a putea plati sumele este nevoie ca presedintele Romaniei sa promulge Legea bugetului de stat, afirma ministrul Muncii, Marius Budai, agerpres.ro.Citește și: ULTIMA ORA - Directorul general…

- Încercarea presedintelului Consiliului Judetean, Alin Tise, de a schimba membrii Consiliului de Administratie de la Aeroportul International Cluj a esuat. Comisia care trebuie sa îsi dea avizul de legalitate asupra proiectului nu a emis niciun punct de vedere. Din aceasta comisie fac…

- ”Din nefericire, Statele Unite constata tot mai mult ca nu se poate avea incredere in Rusia sa-si respecte angajamentul in domeniul controlului armamentului”, a denuntat luni, la Conferinta dezarmarii, organizata sub auspiciile ONU, la Geneva, ambasadorul american Robert Wood.El a denuntat…