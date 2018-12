Organizatia Femeilor Social Democrate: Rusine Ludovic Orban pentru limbajul suburban prin care a jignit-o si denigrat-o pe doamna premier

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) a condamnat, sambata, limbajul plin de invective pe care președintele PNL Ludovic Orban l-a folosit in denigrarea premierului Viorica Dancila, la o zi dupa ce moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE a fost respinsa de Parlament.„Consideram…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a facut precizari despre conflictul cu Guvernul pe tema amnistiei si gratierii, dupa ce a discutat cu tinerii castigatori unui concurs de aducatie civica. Seful statului a precizat ca se va duce la sedintele de Guvern, chiar daca premierul Viorica Dancila a transmis…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marti, referitor la raspunsul transmis de Viorica Dancila, ca premierul are obligația de a transmite toate punctele ce se doresc a fi discutate in sedintele de Guvern, mentionand ca șeful statului este cel care are caderea de a stabili daca subiectele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Parlament, ca miniștrii sunt așteptați dupa Sfantul Ion sa ii prezinte premierului Viorica Dancila un plan pentru descentralizare și le-a transmis membrilor Guvernului sa ia lucrurile foarte in serios pentru ca sunt așteptați „la cotitura”.„Descentralizarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila si cu ceilalti membri ai Guvernului. La momentul sosirii la sediul Comisiei Europene – Berlaymont – șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker i-a pupat mana premierului Viorica…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, Dominique de Villpein participa la cea de a saptea editie a Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen Romania in perioada 8 - 10 octombrie."In cadrul convorbirilor au fost abordate teme de actualitate precum organizarea Sezonului Romania - Franta,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe fostul premier francez Dominique de Villepin, context in care au fost abordate teme de actualitate precum organizarea Sezonului Romania - Franta, proiect bilateral de o importanta majora pentru ambele tari. Potrivit unui comunicat…

- Prima schimbare in Guvern dupa sedinta CEx a PSD. Liviu Dragnea a declarat ca luni, 24 septembrie, fostul judecator CCR va fi numit secretar general al Guvernului. Numirea vine in urma propunerii facuta de Viorica Dancila, premierul Romaniei. ”Doamna prim-ministru mi-a zis, saptamana trecuta, ca si-ar…