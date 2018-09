Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a respins, duminica seara, la Antena 3, orice incercare de a ataca Guvernul, mai ales din interiorul partidului. Președintele PSD a precizat ca nu este adeptul unor pedepse dure. „Nu sunt de acord si nu e permis ca, indiferent ce functie are un membru, sa se aseze la coada celor care ataca…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis colegilor din PSD o scrisoare deschisa, publicata de PS News. In scrisoare, Gabriela Firea transmite faptul ca nu este un razboi intre ea și Liviu Dragnea, ci doar a incercat sa semnaleze anumite aspecte nocive pentru partid. Ea precizeaza ca nu il critica…

- Magistrații Judecatoriei sectorului 1 blocheaza, in mod abuziv, procesul civil deschis de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir impotriva mai multor jurnaliști ai postului Realitatea TV, dar și impotriva unor invitați permanenți ai lui Rareș Bogdan in emisiunea pe care o modereaza. Procesul – in care Dragomir…

- PSD i-a cerut, sambata, presedintelui Klaus Iohannis sa isi ceara scuze imediat pentru afirmatiile ”iresponsabile” impotriva Jandarmeriei care a actionat legitim si legal pentru a-i impiedica pe protestatari sa patrunda in Palatul Victoria. „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa isi ceara scuze…

- O intrebare legitima se pune in cazul Laurei Codruța Kovesi, care activeaza acum intr-o funcție importanta in Parchetul General, in timp ce este vizata de plangeri penale. Fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a fost luata de procurorul general Augustin Lazar sa lucreze…

- Aproximativ 3.000 de persoane s-au strans duminica, 1 iulie, in fața Palatului Cotroceni, pentru a-si exprima nemultumirea fata de presedintele Klaus Iohannis. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva șefului statului, folosesc fluiere si vuvuzele, dar au si pancarte cu mesaje precum: “Sunt o papușa…

- 5.000 de persoane au protestat, sambata, impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), in orașul Augsburg din sudul Germaniei. Protestatarii au fluturat bannere si au strigat lozinci impotriva „propagandei naziste” a partidului in fata centrului de conferinte unde membrii…

- Cel puțin cinci membri ai forțelor paramilitare și patru polițiști au fost raniți vineri, dupa ce militanți separatiști au efectuat un atac cu grenada, in Kashmir, conform poliției indiene. Grenada a fost aruncata in direcția unui contingent al Forțelor de Poliție Centrale de Rezerva (CRPF) din localitatea…