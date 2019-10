Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele Klaus Iohannis nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Intr-un an si opt luni am avut obstacole nenumarate din partea presedintelui. (...) Cetateanului de rand ii cer sa respecte Constitutia si daca nu respecta Constitutia il sanctionez. Presedintele Romaniei nu respecta Constitutia…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara, la Romania TV, ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare, transmite Agerpres. Intrebata…

- "Am convingerea ca romanii isi doresc un alt fel de presedinte. Isi doresc un presedinte care sa iubeasca Romania si pe romani. Am convingerea ca avem nevoie de echilibru in aceasta tara, avem nevoie de un presedinte care sa fie in mijlocul oamenilor, care sa respecte Constitutia si care sa aiba…

- "Presedintele Romaniei a incalcat Constitutia" Guvernul va merge în parlament pentru remaniere, a anuntat miercuri seara premierul Viorica Dancila, dupa sedinta Comitetlui Executiv al PSD. Ea a precizat însa ca echipa sa are la dispozitie 45 de zile pentru a cere votul de…

- 'Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Opozitia va depune motiune. Este un instrument al opozitiei pe care are dreptul sa il foloseasca. Nu pot sa acuz opozitia ca depune motiune. Este dreptul opozitiei. Nu va trece motiunea, vom veni cu remanierea in Parlament.…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dancila, a declarat, miercuri seara, ca in cazul in care remanierea Guvernului va fi respinsa in Parlament, Guvernul nu va cadea, procedura fiind reluata cu o noua propunere de remaniere. "Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia…

- Șefa PSD Viorica Dancila a recunoscut marți, la plecarea din Parlament, dupa ce a fost aleasa candidat al partidului la alegerile prezidențiale, ca nu reprezinta in acest moment o locomotiva pentru partid.In ședințele BPN și CEX PSD in care s-a discutat timp de peste 6 ore despre prezidențiale,…

- Viorica Dancila este propunerea votata si in ședința BPN al partidului, cu doar doua voturi impotriva. Gabriela Firea a renunțat la candidatura. In cadrul CEX, intre Paul Stanescu și președintele PSD a existat un schimb tensionat de replici, Paul Stanescu spunand ca nu crede in șansele lui…