- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost primit astazi cu paine, sare și tocan de oaie pe Transalpina. Petre Daea a fost invitat de autoritați sa inmaneze Mariei Babu, deținatoarea unei stane in zona Ranca, langa Transalpina, Atestatul privind recunoașterea tocanului de oaie ca produs traditional.…

- Ambasada Greciei s-a plans ca mai mulți producatori din Romania folosesc numele de 'iaurt grecesc' pentru mai multe tipuri de sortimente de iaurt. La scurt timp, Ministerul Agriculturii a pus ANPC sa-i sperie pe producatori. Rareș Bogdan a reacționat in acest caz și spune ca este strigator la cer…

- "Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim: am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat…

- Blocajul aparut intre statul roman si mostenitorii legali a schimbat fata castelului, tinut de improvizatii de scandura si tabla, scrie observator.tv. O parte din acoperis si un balcon, distruse de infiltratii, sunt protejate de plase de sarma pentru ca nu cumva bucati din ele sa cada peste turisti. …

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, marti seara, ca preturile produselor alimentare sunt in prezent mai mici in comparatie cu cele de anul trecut si a adaugat ca obiectivul sau, dar si al fermierilor, este de a face fata schimbarilor climatice in asa fel incat "sa producem cat mai mult…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Covasna, s-a declarat multumit de starea culturilor, insa a evitat sa faca pronosticuri cu privire la productiile ce se vor obtine in acest an agricol. Acesta a mentionat, insa, ca Romania a realizat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, intrebat despre pretul mare al cartofilor, ca pretul suplimentar vine din faptul ca sunt cartofi de anul trecut si exista costuri de depozitare, el referindu-se apoi la rosii, dar si la faptul ca la Bruxelles piata este de trei ori mai scumpa decat in…