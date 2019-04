Organele unei femei din zona Fagetului, aflata de cateva zile in moarte cerebrala, salveaza alte doua vieti Gest nepretuit al unei familii din zona Fagetului care a decis ca organele unei femei sa fie prelevate si donate catre doi pacienti care aveau mare nevoie de acestea. Femeia in varsta de 52 de ani a suferit un atac cerebral, miercuri seara si, dupa ce a fost transportata la spitalul din Faget, a fost transferata la Timisoara. Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor, familia a primit vestea ca femeia nu mai poate fi salvata. Doctorii le-au explicat membrilor familiei ca exista posibilitatea sa isi dea acordul ca rinichii si ficatul sa fie prelevati inainte ca femeia sa fie deconectata de la… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

