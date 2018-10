Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au beneficiat de transplant de organe dupa ce in cursul zilei de marți a fost efectuata o prelevare de la un donator in varsta de 21 de ani aflat in moarte cerebrala, ce se afla internat in spitalul din Baia Mare. Cei cinci pacienți sunt din București, Cluj-Napoca și Targu Mureș, potrivit…

- Ministerul Sanatatii precizeaza, referitor la cazul unei fetite care necesita un transplant pulmonar in regim de urgenta, ca, in situatia in care exista un accept prezumtiv al unei clinici din Italia, Ministerul Sanatatii va relua discutiile cu autoritatile din Italia in scopul incheierii unui acord…

- Romania risca sa-si piarda competitivitatea pe termen lung si sa condamne generatiile viitoare la saracie, daca nu investeste inteligent in sanatatea si educatia cetatenilor sai, a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii Mondiale (BM) pentru Romania si Ungaria, citata intr-un comunicat…

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a decedat lovit de un autoturism condus de un sofer in varsta de 64 de ani, preot, care nu a acordat prioritate de trecere, pe DN 41, in localitatea Baneasa din judetul Giurgiu.Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat sambata, pentru AGERPRES,…

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Inițiativei celor Trei Mari(link is external) , luni și marți, 17 - 18 septembrie, la București. Summitul are ca scop realizarea unor progrese concrete pentru creșterea interconectivitații, in regiune,…

- ”Dialog intre acuarela si pictura in ulei” este denumirea expozitiei ce a fost vernisata joi, la Muzeul Judetean ”Teohari Antonescu” de catre pictorul ecuadorian Mauri Virtanen, medaliat cu aur la mai multe editii ale concursului international Open Doors organizat la Giurgiu si membru al sucursalei…