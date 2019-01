Orez cu pui prajit Orez cu pui prajit Mod de preparare Orez cu pui prajit Se toaca marunt carnea de pui si ceapa si se calesc la foc mic. Spre final se adauga orezul fiert in prealabil si morcovul dat pe razatoarea mica. Se mai lasa la foc inca putin, adaugandu-se o cana de apa. Se adauga sare si piper dupa gust. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

