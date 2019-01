Stiri pe aceeasi tema

- Boboteaza, sarbatorita in ziua de 6 ianuarie, este penultima dintre sarbatorile de iarna, fiind ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul in raul Iordanului (in 7 ianuarie se sarbatorește Soborul Sfantului Ioan Botezatorul). Se spune ca agheasma mare,…

- In satele hunedorene obiceiurile se pastreaza cu sfințenie. Oamenii locului incearca sa duca mai departe tradițiile care ii definesc ca și comunitate. In comuna hunedoreana Ribița, Boboteaza este o sarbatoare de care se leaga o serie de obiceiuri si practici, care au rolul de a influenta de asemenea…

- Boboteaza este celebrata pe 6 ianuarie, in ajunul unei alte sarbatori mari, Sfantul Ioan Botezatorul. Cele doua sarbatori marcheaza finalul perioadei de 12 zile a sarbatorilor de iarna, care incep in Ajunul Craciunului.

- Sf. Ioan este praznuit de credinciosii ortodocsi in ziua de 7 ianuarie, a doua zi dupa Boboteaza, scrie realitatea.net.Sfantul Ioan este ultimul profet de seama din Vechiul Testament, dar el face trecerea spre etapa Noului Testament.

- Traditia spune ca Boboteaza este momentul cand cerurile se deschid, iar ingerul pazitor dezvaluie tinerilor care le este norocul si ursida in dragoste. Fetele care doresc sa isi viseze ursitul trebuie sa "fure" sau sa accepte de la preot un firicel de busuioc sfintit. Se spune ca daca il vor…

- Cu ocazia manifestarilor religioase prilejuite de Sarbatorirea Botezului Domnului si a Sfantului Ioan Botezatorul, credinciosii se vor indreapta in numar foarte mare spre lacasurile de cult pentru a participa la slujbele religioase. Pentru siguranta cetatenilor si protejarea lacasurilor de cult, Inspectoratul…

- BOBOTEAZA - tradiții + superstiții. Sarbatoarea Botezului Domnului cuprinde, pe lânga sfintirea apei, o serie de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa întrecere înot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata

- In perioada 6-7 ianuarie a.c., cu ocazia Marii Sarbatori a Botezului Domnului (Boboteaza) si a Sfantului Ioan Botezatorul, jandarmii vor asigura masurile de ordine publica pe timpul procesiunilor si slujbelor religioase oficiate la Catedrala Mitropolitana si Catedrala Eroilor din Municipiul Targoviste,…