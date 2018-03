Ore de liniste pentru locatari si proprietari de localuri. Ce amenzi risca cei care tulbura linistea publica?

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) picheteaza, miercuri, Ministerul de Interne. Acestia sunt nemultumiti de conditiile de munca, precum si fata de salarizarea personalului din sector.

- Autoritatile locale continua campania gratuita de sterilizare a canilor din gospodariile cetatenilor. Actiunea se deruleaza prin Serviciul Public de Gestionare a Cainilor Fara Stapan, pana la sfarsitul anului.

- GLUMITE… Prezent la Bucuresti, la conferinta “Romanian Save and Rescue Forum” prefectul Eduard Popica a fost MVP-ul acestei intalniri. Secretatul de stat de la Ministerul de Interne, Mihai Dan Chirica, care raspunde de prefectii din toata tara i-a strans mana si i-a spus ca a ajuns subiect de bancuri,…

- "(...) Eu stiu foarte bine continutul celor cinci hotarari CSAT. Si vor avea mari surprize in a constata ca ventileaza o mare minciuna, cum CSAT i-a pus sa faca protocoale. (Cine i-a pus sa faca protocoale-n.r.) este alta socoteala. A fost cap de fila nimeni altcineva decat Ministerul de Finante…

- O hotarare de Guvern aparuta la sfarșitul anului 2016 aduce schimbari importante in procesul de inmormantare. Hotararea a intrat in vigoare din 17 februarie 2018, iar preoții care nu respecta regulile risca amenzi usturatoare. Una dintre cele mai importante prevederi este legata de faptul ca procedura…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care se afla la Bruxelles, a anuntat, aseara, ca Romania a apelat si la Mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. El a spus ca prioritara ...

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si siguranței publice, care intarește autoritatea polițiștilor dar impune și anumite obligații oamenilor legii a fost aprobat de Guvern și va fi inaintat Parlamentului Romaniei.

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, unul dintre liderii cei mai vocali ai opozitiei ucrainene, a declarat marti pentru postul de televiziune ucrainean Newsone ca in prezent „se afla sub protectia politiei poloneze", adaugand ca a informat Ministerul de Interne polonez ca nu va cere azil in…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- Uniunea Europeana ia in calcul modificarea "orei de vara" Parlamentul European a adoptat, joi, o rezolutie care cere evaluarea regimului actual al trecerii la "ora de vara" si, daca este cazul, o revizuire a regulilor dupa care se face. Decizia vine dupa ce mai multe inițiative cetațenești…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a facut front comun cu Olguța Vasilescu, colega de Guvern. Membrul PSD afirma, ca și Olguța Vasilescu, ca scaderile salariale menționate atat de sindicaliști, cat și de mass media reprezinta o minciuna.

- Refuzul persoanelor de a se legitima, neplacerile provocate vecinilor prin galagie și nerespectarea orelor de liniște, lasarea animalelor periculoase în libertate sau cerșetoria vor fi sancționate cu amenzi mai mari decât în prezent, potrivit

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, spune ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne" si ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului. "Desi nu sunt un apropiat…

- Amenzi aproape duble pentru mai multe infracțiuni legate de liniștea și ordinea publica. Propunerea legislativa a trecut de Senat insa votul decisiv le aparține deputaților. Ministerul de Interne spune ca e nevoie de amenzi mai mari, insa USR acuza ca masurile au drept ținta reducerea la tacere a protestatarilor.…

- Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, da publicitații pe facebook informații de culise, dezvaluind cum s-a ajuns la actualul razboi dintre Liviu Dragnea și șeful SPP, Lucian Pahontu. "Desi nu sunt un apropiat al domnului Dragnea, il stiu ca un om ponderat, echilibrat si greu de convins, daca nu ai argumente.…

- Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 - pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului. "Ordinul prevede acordarea sporului…

- Autoritatile austriece vor dizolva o societate pangermanista la conducerea careia se afla si un cadru al partidului de extrema-dreapta FPOe la putere, dupa dezvaluirile prezentei unei carti de cântece naziste la una dintre filialele ei locale, a anuntat miercuri cancelarul conservator Sebastian…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Asociația ProInfrastructura acuza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca refuza sa transfere licitațiile organizate in baza ordinului de ministru al Transporturilor 600/30.05.2017 pe noul model de contract național adoptat in baza Hotararii de Guvern 1/10.01.2018. Asta deși…

- MAI a anuntat, pe Facebook, ca politistul Ciprian Sfichi a ajuns cu bine la clinica de recuperare neuro-motorie din Reghin, evolutia sa din punct de vedere medical fiind una peste asteptari si permitand transportul sau la aceasta clinica specializata, unde are toate conditiile pentru a se reface.…

- Taximetristul ii acuza acum pe politisti ca nu vor sa-l despagubeasca pentru reparatiile masinii, pagubele fiind de aproximativ 6.000 de euro. In acest caz s-a deschis dosar penal, care a ajuns pe masa procurorilor. Taximetristul a fost chemat la o comanda in Bucuresti, la o adresa din sectorul…

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi…

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a…

- Comandament de iarna, la Ministerul de Interne; ”Cu cateva mici excepții, nu avem situații deosebite, a spus premierul interimar, Mihai Fifor, joi, in cadrul ședinței. Ministerul de Interne, Carmen Dan a declarat ca in acest moment sunt 132 de localitați care nu au curent electric, in 13 județe, fiind…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a afirmat marti seara, dupa o vizita la MAI, ca a dorit sa se asigure ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie, in cazul in care va fi nevoie,...

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Conducerea partidului a anuntat ca vor fi schimbari de ministri in mai multe ministere. Surse importante din PSD Prahova au declarat ca deputata Laura Moagher va fi pe lista propunerilor pentru functia de ministru…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa privind criza interna din PSD și a eventualelor mutari pe care le-ar pregati cele doua tabere in ședința de maine a conducerii partidului.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin…

- Legea pentru modificarea si completarea Codului Audiovizualului a fost publicata in editia de vineri, 12 ianuarie, a Monitorului Oficial. Acest fapt inseamna ca, in termen de 30 de zile, radiodifuzorii si distribuitorii de servicii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa se conformeze…

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, relateaza Digi 24. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Politia Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul."Sindicatul National al Agentilor de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține o conferința de presa la o zi dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o de minciuna și i-a sugerat sa-și dea demisia din Guvern. Principalele declarații ale...

- Dupa ce s-a declarat suparat pe Carmen Dan, actualul Ministru de Interne și a declarat ca așteapta demisia sa, premierul Mihai Tudose a inceput sa faca lista cu posibili inlocuitori pentru acest portofoliu extrem de important in aceasta...

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din Guvern. O spune la RFI secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ¬urgent¬ si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie.

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Mihail Tudose spune ca a fost mințit de Carmen Dan și a verificat-o sunand comandantul unui serviciu secret. Martor ar fi fost un ziarist care, cateva minute mai tarziu, il numea pe unul dintre demnitari ”prietenul pedofililor”.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți seara, la Antena 3, ca, ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va da demisia”. ”Eu o voi accepta”, a spus șeful Executivului, care a acuzat-o pe Carmen Dan ca l-a mințit atunci cand i-a spus ca cel propus pentru a prelua funcția de șef al Poliției Romane…

- Așadar, conform sursei citate, Eugen Stan a lucrat ca jandarm. A pazit una dintre cele doua intrari ale Parchetului General. Din jandarm, prin aprobarea ministrului de Interne, in 2010 a devenit polițist, intr-un an in care mulți nu-și gaseau loc de munca, a spus Radu Tudor, miercuri seara. De…

- Fostul premier Victor Ponta face apel la președintele PSD, Liviu Dragnea, sa ii solicite ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-și dea demisia. Ponta este de parere ca ministrul Carmen Dan s-a compromis iremediabil prin greșeli de management și de gramatica.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza:…

- Premierul Mihai Tudose a avut o discutie cu ministrul de Interne, Carmen Dan, dupa sedinta de Guvern de miercuri in care a anuntat nu il va demite pe seful Politiei Romane, asa cum i-a ministrul, ci i-a solicitat acestuia un plan de masuri.

- Premierul Mihai Tudose a respins propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Seful Executivului a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a dat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, termen de o saptamana pentru a-i prezenta un…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia.

- Sociologul Marius Pieleanu lanseaza un atac neașteptat la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan. Pieleanu arata ca declarația de presa prin care ministrul de Interne a cerut demiteri in sistem a fost mai degraba a unui om ”care se vaita la televizor” și nu a unui șef care ordona și dispune subalternilor.…

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…