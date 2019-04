Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Ceadir-Lunga a fost accidentata de o garnitura de tren in timp ce se deplasa pe sineAcesta nu a fost atenta in momentul in care a vrut sa treaca liniile de cale ferata, deoarece avea caștile in urechi și nici nu s-a asigurat, astfel fiind lovita de garnitura de

- Imagini șocante au fost surprinse intr-un microbuz din Roman, județul Neamț. Infuriat la culme de faptul ca un elev de 15 ani asculta muzica la boxa, șoferul s-a napustit asupra baiatului și l-a batut crunt.

- Scene socante au fost surprinse intr-un autobuz care transporta elevi. Soferul a fost filmat in timp ce snopea in bataie un baiat de 15 ani, sub privirile altor copii. Incidentul de groaza a avut loc in orasul Roman, judetul Neamt.

- Fie ca traiesc in salbaticie si nu putem sa ne apropiem cu mare usurinta de ele, fie ca isi gasesc loc langa noi si ne invadeaza casele si viata, animalele reusesc cumva intotdeauna sa ne binedispuna atunci cand ne ies in cale.

- Modul in care iți organizezi cumparaturile zilnice pe care le faci in supermarket poate face diferența dintre economisire și cheltuieli inutile. Pentru ca mergi aproape in fiecare zi in magazine pentru cumparaturile uzuale, e foarte important sa știi cateva trucuri care sa te ajute sa faci economie.…

- Dupa o zi obositoare la locul de munca, tot ceea ce ne dorim este sa ne detașam complet de stresul cotidian și sa ne relaxam. Este important sa gestionam așa cum trebuie și acele ore de relaxare, astfel incat sa nu ne simțim mai obosiți decat am fost inițial. Afla din urmatorul articol cum ne relaxam…

- Peste 2.300 de anagajați merg, pe jos, anual, catre și dinspre clienții lor, aproape 8 milioane de kilometri. Firma unde lucreaza ei, Provident Romania, companie specializata in credite de consum, a obținut certificarea “angajator de top” și a devenit singura firma din domeniul financiar-bancar care…

- Kritsada Supol, un tanar in varsta de 24 de ani, din Thailanda, a murit electrocutat in timp ce avea in urechi castile de la telefonul conectat la priza. Tanarul folosea un smartphone, iar de vina...