Sunt companii care au deja pierderi mari, iar aceasta schema nu face altceva decat sa le bage direct in faliment. Vezi in text explicațiile. Totul pornește de la plafonarea prețurilor la gazele din producția interna la 68 lei/MWh, pe o perioada de trei ani. Acum sunt aproximativ 95 lei/MWh, oricum mai mici decat cele de pe piețele internaționale. De exemplu, pe bursa de la Viena, o bursa reprezentativa pentru zona centrala și de est, gazul s-a tranzacționat in aceasta luna la 115 lei/ MWh. Plafonarea prețurilor are efecte in lanț, in cea mai mare parte negative. In primul rand va avea de pierdut…