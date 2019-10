Ordonanţa privind Codul administrativ, adoptată tacit în Senat Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima camera sesizata s-a implinit pe 29 septembrie, a fost citita, miercuri, in plen, de presedintele Senatului, Teodor Melescanu. In actul normativ se prevede ca in unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamant, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit o propunere legislativa prin care conducatorii auto ar putea sa isi aleaga dintr-un an calendaristic perioada de suspendare a permisului auto, atunci cand aceasta se face pentru o incalcare minora a regulii de circulatie. Termenul pentru dezbatere si vot in Senat - prima Camera…

- Termenul pentru dezbatere si vot in Senat - prima Camera sesizata in acest caz - s-a implinit pe 7 septembrie, iar nota de adoptare tacita a Ordonantei a fost citita, miercuri, in plen, de presedintele Senatului, Teodor Melescanu. ,,In cazul suspendarii provizorie a permisul auto, conducatorul…

- S-au inregistrat 64 de voturi ''pentru'', 27 ''impotriva'' si 7 senatori nu au votat, numar insuficient de voturi favorabile pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic (69). Initiativa a fost votata si respinsa in 7 mai, dar grupul PSD a solicitat reluarea votului pentru ca plenul…

- Propunerea legislativa face referire la demnitatea de membru al guvernului, europarlamentar, presedinte al Romaniei, parlamentar, primar, consilier local si consilier judetean persoanele care 'au suferit condamnari penale'. Termenul pentru dezbatere si vot in Senat - prima camera sesizata…

- Astfel, ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei prin care se revine la votul uninominal la alegerea presedintilor de Consilii Judetene va fi dezbatuta si adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Guvernul a adoptat pe 3 iunie Ordonanta de urgenta nr.40/2019 privind modificarea…

- Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari. Vicepremierul Daniel Suciu preciza dupa adoptarea din 25 iunie, ca actul normativ nu este perfect, dar va fi corectat…

- Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari. Vicepremierul Daniel Suciu preciza dupa adoptarea din 25 iunie, ca actul normativ nu este perfect, dar va fi corectat…

- PSD-ALDE au depus, la Camera Deputatilor, proiectul pentru revizuirea Constitutiei, care prevede interdictia de a detine functii publice a persoanelor condamnate la inchisoare, dar si extinderea dreptului de a sesiza CCR in privinta ordonantelor de urgenta, potrivit Mediafax.Totodata, USR acuza ca proiectul,…