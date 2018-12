Stiri pe aceeasi tema

- VOUCHERE DE VACANTA 2019, TICHETE DE VACANTA 2019. Guvernul vrea sa le faca o surpriza de proporții romanilor. Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului), Executivul are de gand sa amane majorarea voucherelor de vacanta, in urmatorii doi ani, și acordarea indemnizatiilor de vacanta. …

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Parlament, ca proiectul de ordonanța de urgența pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) a primit toate avizele și va intra pe ordinea de zi a ședinței de saptamana aceasta a Executivului. „Saptamana…

- Guvernul vrea sa deschida automat la Trezorerie conturi de economii pentru toti copiii si tinerii sub 18 ani, iar daca parintii depun minim 1200 lei pe an statul va completa cu o prima anuala de inca 600 lei, la care se adauga o dobanda de 3%, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta trimis…

- Senatorul PSD Adrian Tuluianu a fost intrebat, luni, ce parere are despre Ordonanta de Urgenta care modifica legile Justitiei si a spus ca nu este ”in regula”. ”Nu cred ca e in regula ordonanta, dar asta este altceva. Nu am vazut-o. Cand o sa vad ordonanta o sa fac comentarii cat mai avizate.…

- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, senatorul Traian Basescu, a declarat sambata seara ca Ordonanta de Urgenta pe Justitie, pe care Guvernul intentioneaza sa o adopte luni, tine, in general, cont de "comandamentul zero pe care il impune Comisia de la Venetia" in ce priveste eliminarea…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta pentru sprijinirea militarilor raniti participanti la Jocurile Invictus. Astfel, pentru evenimentele sportive organizate in tara sau in strainatate de catre Ministerul Apararii Nationale (MApN) sau de catre organizatii nationale ori…