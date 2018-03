Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro, potrivit Agerpres. Este un proiect de…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor, scrie agerpres.ro.Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Teoretic, de la 1 martie, medicii și asistenții medicali primesc salarii marite intre 70% și 172% fața de luna ianuarie a acestui an, cand s-a acordat o majorare de 25% a salariului de baza, cu tot cu sporuri, potrivit oficialilor. Profesioniștii din Sanatate se pot declara mulțumiți, mai ales ca li…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, dupa intalnirea cu reprezentantii sindicatelor, ca discutiile vor continua, sustinand ca exista “multe” puncte comune intre cele doua parti si vor fi gasite solutii, informeaza AGERPRES . “Inca negociem, avem foarte multe puncte comune, vom continua…

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. La finalul acestora, ministrul Sanatatii a spus ca discutiile cu membrii sindicatelor vor continua si ca se incearca gasirea unor solutii, dar respectand…

- "Inca negociem, avem foarte multe puncte comune, vom continua discutiile dupa ziua de maine, cand avem o dezbatere publica, dar eu cred ca vom gasi solutii astfel incat sa nu ajungem la concluzii extreme - nici sindicatul Sanitas, nici Solidaritatea. Eu cred ca avem multe puncte comune si vom gasi…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Viorica Dancila a discutat cu asociațiile pentru autism, la Palatul Victoria; S-a cerut decontarea serviciilor psihologice pentru copiii care au nevoie de psihoterapie. Premierul Viorica Dancila a declarat ca are in vedere adoptarea unei solutii de sprijin pentru persoanele afectate de tulburari din…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Societatea Mega Agroproduct SRL a fost infiintata in anul 2011 si are sediul social in Constanta, strada Nicolae Iorga nr. 26 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 1.000 de lei integral…

- Societatea Vadeco SRL a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in Constanta, bulevardul Elisabeta nr. 15 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 18 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 660.600 de lei integral varsat.…

- Mamele si cei care sunt in concedii medicale vor primi banii care li se cuvin, un proiect de act normativ urmand a fi prezentat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- „Modificarea cadrului legislativ si fiscal care reglementeaza schimbarea si completarea Ordonantei Guvernului 26/2000, initiata de social democrati, nu face decat sa puna piedici si sa descurajeze buna desfasurare a organizatiilor non-profit care traiesc din donatiile oamenilor si directionarea a…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Taxa clawback a crescut cu cateva procente intr-un an iar incapacitatea guvernantilor de a solutiona aceasta problema obliga producatorii de medicamente care au investit in fabrici din Romania sa plateasca aproape 40% impozit pe cifra de afaceri, sustine PRIMER intr-un comunicat transmis miercuri…

- Autoritatile renunta la ajutorul de stat pentru IT-sti si alte categorii de angajati dupa transferul contributiilor, venind insa cu un mecanism de retinere la sursa, prevazut intr-un proiect de Ordonanta, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. "Pentru acei angajatori care…

- Declaratiile liderilor PNL la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL Florin Citu: Declaratia 600, perdea de fum pentru distragerea atentiei de criza prin care trece Romania Astazi, nu mai este un secret pentru nimeni ca Liviu Dragnea amana eliminarea Declaratiei 600, de fapt nici nu poate sa o elimine,…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Romanii domina in constructii, restaurante, transport. Strainii au 50% din businessul total din Romania ompaniile private romanesti au ajuns la 46% cota de piata in economie in 2016, in scadere cu 1% fata de anul anterior. Firmele straine au ajuns la 50%, arata studiul Capitalul Privat Romanesc“ realizat…

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Societatea Nova Comert SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Atelierelor nr. 20, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 27 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 11.000 de lei integral…

- Societatea General Concrete Cernavoda SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in Cernavoda, strada Unirii, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 26 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 1.975.000 de lei integral…

- Excelsior SRL a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al bauturilor ldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 26 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 250.000…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Societatea P.N.P. Impex SRL a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in Jupiter, municipiul Mangalia, Hotel Meteor, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 24 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 213.110 de lei integral…

- Unigrains Trading SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoaseldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea E.N.B. SRL a fost infiintata in anul 1996 si are sediul social in municipiul Medgidia, strada Ecaterina Varga nr. 1C, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 20.000 de lei integral…

- Uzina Termoelectrica Midia SA a fost infiintata in anul 2001 si are sediul social in localitatea Navodari, judetul Constanta. Domeniul principal de activitate este "distributia energiei electrice ldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 23 ianuarie 2018, societatea are…

- Societatea Alfa Beta SRL a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutunldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea Romar Oil SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in municipiul Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 176, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 16 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 225.000 de lei integral…

- Societatea Five Holding SA a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitareldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Combinatul de Ingrasaminte Chimice SRL a fost infiintat in anul 2002 si are sediul social in orasul Navodari, judetul Constanta. Domeniul de activitate principal este "fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoaseldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 12 ianuarie…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Societatea Europe Metal Trade SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal este "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metaliceldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 4 ianuarie 2018, societatea…

- Firma Constanta South Container Terminal SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta, cladirea administrativa Mol II S Port Sud, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat pe 30 decembrie 2017, societatea are un capital social…