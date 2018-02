Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Instituțiile publice și firmele cu peste 50 de salariați vor fi obligate sa aiba un expert in egalitate de șanse, pentru combaterea violentei de gen. Guvernul Dancila adopta o prevedere legislativa in acest sens. Anunțul a fost facut, la inceputul ședinței de Guvern de joi, de premierul Viorica Dancila.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Ministerul Justiției a transmis astazi Ministerului Finanțelor Publice, in avizul solicitat de Guvern pentru adoptarea OUG privind unele masuri fiscal bugetare, prin care s-ar acorda compensații financiare salariaților din domeniul IT și celor cu contracte part-time, ca textul

- Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time se afla pe oridine de zi a sedintei de Guvern. „Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa incerce…

- Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența emis de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care…

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Declaratia liderului sindical vine in contextul in care ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus marti intr-o conferinta de presa ca unii sindicalisti au votat sa nu fie inclusa pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru angajatii part-time."BNS nu a blocat avizul, iar daca s-a…

- "Daca e sa tragem o concluzie, e un haos generalizat. Mediul public nu stie exact cum stau cu salariile, o sa vedeti iarasi hotarari de Guvern, ordonante de urgenta, mediul privat nu stie cum se aplica in acest moment. Daca e sa ne uitam scriptic, in acest moment, aproape 2 milioane de angajati din…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca seful SPP, Lucian Pahontu, foloseste, de foarte multi ani, angajati ai acestei institutii pentru a colecta informatii si pentru a incerca sa influenteze oameni din Guvern, din partide intr un sens sau altul,…

- Autoritațile publice dețin participații in peste 2.700 de companii. Firmele controlate de Guvern sau de administrația locala au 13% din activele și 7% din salariații din economie, dar și peste 20% din arierate. Cand vine insa vorba de profitul obținut și investițiile realizate situația arata ineficiența…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Clujul pierde teren in industria ușoara. Mai are doar 4.000 de angajați Județul Cluj se afla acum la coada domeniului imbracaminte, incalțaminte și accesorii, cu numai 4.000 de salariați care mai activeaza in acest sector. O treime din companiile active din domeniu întârzie plata datoriilor…

- ♦ Modificarile fiscale din domeniul taxarii muncii dau batai de cap angajatorilor, care se straduiesc sa gaseasca cele mai bune metode pentru a le implementa. In acelasi timp, firmele din IT au cerut bugete de salarii mai mari pentru a acoperi scaderea generata de schimbarile fiscale, spun expertii…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile fiscale ce vor fi amanate pana la inceputul lunii iulie 2018 nu au legatura cu aplicarea Ordonantei privind masurile fiscale. "Din informatiile aparute in media s-ar proroga aplicarea OUG 79 care prevede si…

- „Astazi am aflat, din surse sigure, ca maine nu se va discuta ordonanța pentru modificarea legislativa, astfel incat sa fie eliminata pirateria și sa se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat. Domnul ministru Felix Stroe și-a luat angajamentul ferm ca la ședința de Guvern din data…

- Autoritațile lucreaza la o ordonanța de urgența privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajaților din IT ce vor reieși in urma transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in ședinta de Guvern de saptamana viitoare, susține ministrul Finanțelor…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala prin Ordonanța de Urgența (OUG) daca Parlamentul nu transpune o directiva europeana pana in luna aprilie.

- Un proiect de ordonanta de urgenta prevede prelungirea concediului medical pentru parintele care are in ingrijire un copil grav bolnav. Daca pana acum legea permitea concediu si indemnizatie de ingrijire a copilului pana la 7 ani, noul proiect propune extinderea perioadei pana la varsta de 16 ani. Proiectul…

- Doar firmele cu mai mult de 21 de angajati vor fi nevoite sa deruleze negocieri colective pentru modificarea contractelor de munca prin acte aditionale, in contextul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Un amendament in acest sens a fost adoptat, marti, de Senat. Decizia vine…

- Previziunea Neta de Angajare ajustata sezonier este de +17%, cea mai puternica raportata in țara noastra de la inceputul anului 2009 pana acum, imbunatațindu-se fața de intervalul ianuarie – martie 2017 cu 3 puncte procentuale. Avand in vedere ca 22% dintre angajatori prognozeaza o creștere…

- Sanatatea, Educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat in ședința de Guvern de miercuri. In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași…

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi ”pentru” si 37 de voturi ”împotriva”, urmând ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional. OUG 79/2017…

- Utilizarea fara drept a cardului de sanatate devine infractiune incepand de azi, a decis Executivul Romaniei printr-o Ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de Guvern. Practic, pacientii si asiguratii nu mai au voie sa-si instraineze temporar cardul catre furnizorii de servicii medicale.

- Ordonanța de guvern majorase, cu aplicare din ianuarie, plafonul sub care firmele aplica impozitul pe cifra de afaceri, de la 500.000 de euro la 1 milion de euro, și eliminase opțiunea de ieșire de la regimul microintreprinderilor prin majorarea capitalului social, scrie profit.ro. Citeste…

- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, precum si companiile private cu un numar de peste 50 de angajati, vor fi obligate sa prevada in structura organizatorica un expert in egalitate de sanse sau un tehnician in egalitate de sanse, potrivit unui proiect de lege…

- Lista contavențiilor pentru care inspectorii Fiscului ori cei ai Inspecției Muncii nu vor mai aplica amenzi la prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiția ca societațile sa remedieze problemele într-un anumit interval de timp a fost eliminata din proiectul Legii

- Discuțiile, care au durat 7 ore, au fost oprite la articolul 3 al Ordonanței, referitor la situația contribuabililor care nu sunt sub sistemul split TVA, dar care au relații contractuale cu firmele care sunt in acest sistem. "Doar cei care sunt in insolvența sau care au restanțe vor fi obligați…

- Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a amanat, marti, dezbaterile asupra Ordonantei de urgenta privind plata defalcata a TVA, asteptand un punct de vedere de la Guvern cu privire la unele amendamente depuse. Discutiile, care au durat 7 ore, au fost oprite la articolul 3 al Ordonantei,…

- Mai bine de 500 de persoane au luat parte la mitingul anti-Guvern, organizat duminica seara la Pitesti. Liderii Sindicatului Automobile Dacia s-au aflat in fruntea protestatarilor si au strigat , cot la cot cu manifestantii, lozinci anti-PSD.

- Primariile nu vor primi niciun leu la rectificarea bugetara de final de an. Presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat ca fondurile sunt insuficente si nu vor fi alocati bani decat strict pentru derularea anumitor activitati urgente. Potrivit lui Cosmin Popescu ieri a avut loc…

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscriși in sistemul de invațamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvern, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.In acest sens, a fost modificata, prin Ordonanța de Urgența, Legea…

- Firmele care accepta angajati la negru vor fi amendate cu 20.000 lei pentru fiecare persoana gasita fara contract de munca. Mai mult, contractele românilor vor fi modificate de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, iar condica de prezenta…

- Firmele de IT din Romania ar putea pierde foarte usor angajatii din acest domeniu, care pot lucra pentru companii din afara tarii, iar mutarea contributiilor de la angajatori la angajati decisa de Guvern a adus piata fortei de munca din IT la punctul de fierbere, avertizeaza un reprezentant al unor…

- Prim-vicepresedintele PNL Bistrita-Nasaud, Stelian Dolha, a criticat luni, in cadrul unei conferinte de presa, OUG 82/2017 adoptata recent de Guvern, prin care angajatii trebuie sa renegocieze salariile angajatilor in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie, spunand ca este "anticonstitutionala", informeaza…

- Guvernul forteaza „Revolutia fiscala”. Incepand din 20 noiembrie, pana in 20 decembrie 2017, firmele sunt obligate sa negocieze salariile colective cu salariatii. Obligatia este prevazuta intr-o Ordonanta de Urgenta (OUG 82/2017) publicata joi, 16 noiembrie 2017, in Monitorul Oficial. Ea…

- In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie, angajatorii sunt obligati sa negocieze cu salariatii noile contracte de munca privind mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Procedura este mentionata in Ordonanta de urgenta numarul 82/2017: Potrivit acesteia, negocierile vor avea loc colectiv,…

- Reprezentantii confederatiilor sindicale au sesizat, miercuri, Avocatul Poporului in legatura cu transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, prevazut in Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal, cerandu-i atacarea la Curtea Constitutionala. La iesirea de la intalnirea…

- Anunțul vine imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a fost prezent la Congresul National CNSRL Fratia, acolo unde a fost primit bine pentru masurile fiscale care nu vor afecta salariile. Blocul Național Sindical precizeaza sesizarea la Avocatul Poporului va fi depusa astazi. "Miercuri,…

- „Ultimii doi ani au reprezentat o perioada de ampla reforma in domeniul achizițiilor publice, de la adoptarea Strategiei Naționale in domeniul Achizițiilor Publice in anul 2015, la implementarea unui nou cadru legislativ in anul 2016, continuand cu o serie de masuri, menite sa susțina schimbarea de…