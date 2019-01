Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul lui Tudorel Toader privind intenția guvernului Dancila de a emite o ordonanța de urgența pentru contestația în anulare a stârnit o reacție dura din partea vicepreședintelui Comisiei Europene, finlandezul Jyrki Katainen.

- Guvernul va emite, in curand, o ordonanța pentru inființarea unei orchestre in cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, a anunțat Manuela Harabor, consilier onorific al Executivului la ceremonia de deschidere de la Ateneul Roman, potrivit mediafax.Citește…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul unei intalniri informale cu presa, ca va accepta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea doar in functie de prevederile acesteia si in masura in care actul normativ este asumat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. …

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, la Palatul Cotroceni, o posibila Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea unor pedepse. Seful statului spune ca PSD nu a abandonat aceasta idee, desi in 2017, Ordonanta 13, care prevedea acelasi lucru, a scos romanii in strada. „Ar fi o catastrofa,…

- Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, susține ca este absolut sigur de faptul ca o ordonanța de amnistie nu va fi data in 1 Decembrie sau in jurul acestei date.Citește și: Liviu Dragnea, tema pentru Tudorel Toader: 'Sa intocmeasca un draft pentru o posibila sesizare la CCR'.…