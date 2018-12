UPDATE. Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca ordonanta privind masurile fiscale va intra in sedinta de Guvern de joi, daca exista un acord si in Consiliul Economic si Social.



"Daca vom avea aceasta discutie in cadrul economic si social, adoptam aceasta OUG. Tot ceea ce am facut si toate punctele din aceasta ordonanta sunt pentru cetateni. Stiu ca exista o rezistenta, exista mereu si nemultumiti. Amintiti-va de trecerea contributiilor. Eu cred in aceste masuri si cred ca aceste masuri vor aduce beneficii cetatenilor. Am sa iau un singur exemplu. Pe mine ma intereseaza ca cetateni…