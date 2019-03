"Ordonanta lacomiei" a fost adoptata tacit de Senat. Eugen Teodorovici a cerut amanarea dezbaterilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat miercuri OUG 114, despre care a spus ca bulverseaza sistemul fiscal, si l-a taxat pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, despre care a spus ca greseste atunci cand sustine in continuare acest act normativ. UDMR nu sustine nici Ordonanta 7, pe justitie,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, va fi chemat in parlament de USR pentru explicarii pe tema ordonanței lacomiei și privind revoluția fiscala, a anuntat deputatul Cristina Pruna."Prima initiativa a grupului USR de la Camera Deputatilor va fi chemarea ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- "Prima initiativa a grupului USR de la Camera Deputatilor va fi chemarea ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, in Parlamentul Romaniei pentru a discuta pe de o parte despre OUG 114, asa numita 'ordonanta a lacomiei', care a creat haos pentru mediul de afaceri. Am vazut foarte bine ca a avut…

- 1. Demararea unui program privind constructia a 1000 de gradinite cu program sportiv prin parteneriat cu mediul de afaceri, in sensul in care firmele private si fundatiile care vor construi in urmatorii 2 ani de zile o...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, nu este in beneficiul economiei romanesti, pentru ca aceste "miscari neasteptate" inseamna lipsa de predictibilitate si de stabilitate fiscal-financiara. Citește și: ULTIMA…

- Comisia de Dialog Social (de la Ministerul Finanțelor Publice) discuta, miercuri, la ora transmiterii știrii, Ordonanța de Urgența (OUG) prin care Guvernul dorește sa introduca mai multe majorari de taxe, inclusiv „taxa pe lacomie” pentru banci.Mai exact, CDS urmeaza sa-și dea avizul pentru…

- "Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) analizeaza prevederile Ordonantei de Urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, in consultare publica, proiectul de Ordonanța de Urgența care introduce mai multe masuri ce urmeaza a fi aplicate de anul viitor. O parte dintre cestea au fost anunțate de ministrul Finantelor publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa.Vezi…