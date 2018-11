Ordonanţă: Femeile vor putea munci încă aproximativ 3 ani, dacă optează în scris Este vorba despre o Ordonanta de Urgenta care modifica Legea nr. 53/2003. "O modificare adusa Legii 53/2003 da posibilitatea femeilor de a opta, in scris, pentru continuarea activitatii pana la varsta de 65 de ani, in acord cu Decizia CCR nr. 387/2018. In prezent, contractul individual de munca inceteaza de drept la momentul indeplinirii conditiilor de pensionare, respectiv varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare", s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

