- Ministerul Muncii a trimis spre avizare interministeriala un proiect de ordonanța de urgența care prevede introducerea unui salariu minim diferențiat in funcție de vechime și de studii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.Potrivit surselor citate, Ministerul Muncii a trimis…

- Guvernul Dancila pregateste o Ordonanta de Urgenta care schimba radical viata salariatilor din Romania, sustin surse citate de bugetul.ro . Potrivit acestora, schimbarile privind salariul minim pe economie si salariul minim diferentiat nu vor fi introduse de la 1 noiembrie 2018, deoarece trebuie facuta,…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale, condus de catre Lia Olguța Vasilescu, pregatește o modificare radicala, care ii vizeaza pe toți salariații din Romania, indiferent ca lucreaza in sistemul public sau privat.Astfel, conform surselor noastre, la propunerea MMJS, Guvernul Dancila va aproba…

- Hotararea de guvern prin care salariul minim pe economie va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca ar putea fi adoptata in decembrie sau ianuarie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Intrebata la finalul BPN al PSD cand ar putea fi adoptata aceasta HG, premierul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici s-au intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le-a fost prezentat...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca in Guvern se pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care salariul minim va creste la 2050 de lei, de la 1 ianuarie 2019. ”Lucram la un OUG prin care sa creasca salariul minim la 2050 de lei, din ianuarie 2019. Am discutat cu patronatele, pentru a…

- Ministerul Muncii a anuntat, vineri, ca a lansat procedura de modificare a ordonantei de urgenta 111/2010 astfel incat femeile care obtin venituri din drepturi de autor sa primeasca indemnizatie pentru cresterea copilului, iar situatia sa fie remediata. Reprezentantii Ministerului Muncii au transmis…