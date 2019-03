Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) care modifica OUG nr. 114/2018 a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Schimbarile vizeaza taxa pe activele bancilor, un nou indice pentru credite, noi reguli in energie și o prorogare pentru administratorii Pilonului II de pensii.OUG nr.…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) modifica modul in care este calculata rata pentru credite, arata un proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG), publicat, spre consultare publica, marți seara relateaza Mediafax.Vezi si: Surpriza pregatita de Victor Ponta: lista cu 3 foști premieri…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) care amana termenul pana la care poate fi depusa Declarația Unica și facuta plata a fost publicata joi in Monitorul Oficial, devenind OUG nr. 15/2019, care schimba astfel Codul fiscal potrivit mediafax.Noul act normativ prelungește de la 15 martie pana…

- Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției a fost publicata, miercuri seara, in Monitorul Oficial, in cuprinsul acesteia fiind introdus un nou criteriu de eliberare din funcție a judecatorilor și procurorilor: buna reputație.Printre noutațile din OUG 7/2019 se numara introducerea…

- In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, emisa la final de an, printre aceste masuri fiind si „taxa pe lacomie” pentru banci. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, conform Mediafax. Printre cele mai importante prevederi sunt: taxa…

- Federatia ''Solidaritatea Sanitara'' informeaza ca a initiat un protest la adresa Guvernului, denumit Plugusorul Nedreptatitilor, ce anunta si pregateste valul de actiuni de protest ce va urma in prima parte a anului 2019, din cauza efectelor negative pe care Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018 le…

- Sambata au aparut in Monitorul Oficial controversatele masuri fiscale decise de Guvern in urma cu o saptamana . Monitorul Oficial 1117 din 29 Decembrie 2018 include ”Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri…

- Ordonanta de Urgenta privind noile masuri fiscale a fost publicata in M. O. Ordonanta de Urgenta privind noile masuri fiscale care vor intra în vigoare la 1 ianuarie a fost publicata, ieri, în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ adoptat pe 21 decembrie, companiile din…